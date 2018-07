Frissons assurés avec cette crème glacée à la mayo

La crème glacée à la mayonnaise, oui, ça existe... et ça fait jaser la toile.

Ice Falkirk, un petit glacier écossais, a partagé sur son compte Instagram la photo d'une crème glacée à la mayonnaise. En temps de canicule, faire parler de soi avec des créations givrées les plus improbables est clairement un super coup de publicité.

Cette innovation glacée est loin de faire l'unanimité, quoique certains sembleraient prêts à la tester.

«Ça ne sera probablement pas mauvais? Cela doit rendre la crème glacée très onctueuse et légère à l'intérieur sans goûter la mayonnaise? J'ai une recette de gâteau chocolat dans laquelle on doit ajouter de la mayo et cela donne au dessert une pure onctuosité sans goûter la mayonnaise.»

It probably won't taste that bad? It probably makes the ice cream super creamy and light instead of tasting like mayonnaise? I have a chocolate cake recipe with mayo in and it makes the cake super moist and brings out the chocolate flavour! @simonrim Whats your chef opinion?🤟