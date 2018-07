Michael Avenatti, l'avocat de l'actrice de films X Stormy Daniels, qui assure avoir eu une liaison avec Donald Trump, a annoncé vendredi représenter trois autres femmes qui auraient reçu de l'argent pour taire leurs relations avec le milliardaire républicain.

"Trois femmes de plus", a tweeté Michael Avenatti, qui s'est lancé dans une gigantesque campagne médiatique contre le président américain depuis le début de l'affaire Stormy Daniels.

Three additional women. All paid hush money through various means. Time for Michael Cohen and Donald Trump to come 100 percent clean with the American people. All the documents, all the tapes, NOW. No more lies or lip service. #Basta