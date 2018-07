Crispy Minis

Surtout connu pour ses petites galettes de riz soufflé, Crispy Minis ajoute des croustilles de légumes à sa gamme. Soufflées et faites avec du riz brun (donc sans gluten), et de vrais légumes, elles se glissent sans trop gêne dans la boîte à lunch.

Ce n'est pas la collation la plus nutritive de la liste, mais ce n'est pas non plus de la friture ou des biscuits au chocolat.

Les trois nouvelles saveurs nous ont séduits : Vinaigre balsamique et bruschetta, fines herbes italiennes et huile d'olive et une autre fruitée (et plus sucrée - à la cassonade), pomme du verger et cannelle.



2,69 $ pour 90g.