Plongée dans le phénomène américain des incels

Nous sommes vendredi, il est tard et des centaines d'hommes consultent le forum Lookism.net. Un nouveau membre se connecte et y publie deux photos révélant la moitié inférieure de son visage.

"Quelles sont les chirurgies/implants nécessaires pour arranger ça?", demande-t-il. "Comme vous pouvez le constater, ma mâchoire/mon menton est en retrait."

Les réponses ne se font pas attendre: "Il ne s'agit pas que de votre menton. Votre lèvre supérieure est également en retrait. La chirurgie orthognatique si cela rentre dans votre budget. Un implant de menton, ou [génioplastie], si ce n'est pas le cas. Vous devriez également considérer les implants mandibulaires d'angle", répond quelqu'un. "Commencez à économiser."

C'est un échange typique sur ce forum, où les nouveaux messages d'hommes demandant à d'autres hommes une évaluation physique ainsi que des conseils se succèdent tout au long de la nuit.

"Évaluez mon visage." "Je sais déjà que je suis moche." "J'ai claqué sept mille dollars dans une opération du nez." "Cette photo de mon profil prise sur le vif montre bien ma sous-humanité." "Je ne sors même plus de chez moi, je ne veux pas être vu." "Aucune rencontre sur Tinder dans les premières 24 heures – est-ce la fin ?" À un moment donné, une personne compare les tailles des crânes de Justin Bieber et de Zayn Malik, afin d'évaluer en détail qui de ces deux pop stars possède la tête plus masculine.

Lookism.net Quelques messages récents de Lookism.net, dont "Digne d'une femme? Évaluez-moi."

Insatisfaits de leur apparence, des milliers de jeunes hommes se retrouvent sur des forums anonymes tels que Lookism.net pour disséquer leur apparence et échanger des astuces détaillées sur le "looksmaxing", le terme qu'ils utilisent pour désigner l'amélioration de leur apparence. L'étirement du pénis, le botox au niveau des sourcils, l'élargissement des poignets, le "développement du cou", le rétrécissement des narines et les implants crâniens imprimés en 3D sont quelques-unes des procédures désirées et autres "stratégies d'adaptation" longuement discutées sur ces sites.

Lookism.net se présente comme un forum pour les incels, c'est-à-dire les hommes qui s'identifient comme "involontairement célibataires", ce qui suggère que les utilisateurs sont conscients de leurs défauts et qu'ils sont "nés dans une prison de laquelle ils ne peuvent pas s'échapper". Beaucoup de ces membres sont des jeunes hommes qui affirment être incapables d'attirer sexuellement les femmes en raison de leur apparence. Néanmoins, ce n'est pas uniquement une affaire de sexe: les forums Looksmax sont des chambres d'écho pour la honte, la haine et la "mentalité d'ayant-droit". Les utilisateurs font une fixation sur leurs défauts perçus et leur rage contre les femmes qui, d'après eux, leur refusent le sexe – qu'ils estiment mériter.

Ces forums et la misogynie qui y règne peuvent rappeler aux Français le cyber-harcèlement des militantes féministes sur le forum jeuxvideo.com (début juillet les harceleurs de la journaliste Nadia Daam ont été condamnés à de la prison avec sursis). Mais ce qui motive la haine des incels est bien particulier et ces hommes-là ont déjà tué par le passé.

Lorsque les incels tuent

Le lookisme, ou discrimination basée sur l'apparence, est un phénomène réel. La recherche montre que les personnes considérées comme peu attrayantes sont moins payées et qu'elles bénéficient de moins de possibilités d'emploi. Une étude a révélé que les jurys sont moins susceptibles de condamner une personne qu'ils considèrent séduisante.

Cependant, les hommes et les femmes réagissent très différemment lorsqu'ils sont discriminés dans un contexte romantique ou sexuel, affirment les experts. Alors que les femmes passent souvent par l'intériorisation ou la culpabilisation personnelle lorsqu'elles sont confrontées au rejet, les hommes ont tendance à faire des crises de colère.

"Les hommes ont tendance à prendre le rejet comme un défi à leur masculinité ou comme une insulte à leur place perçue au sein de la hiérarchie sociale. Les femmes sont susceptibles de se sentir émotionnellement blessées par le rejet et de supposer qu'elles souffrent d'un quelconque manque qui justifie ce rejet", selon Suzanne Degges-White, la présidente du département de suivi psychologique de la Northern Illinois University. "Les femmes sont encouragées à 'passer à autre chose', tandis que les hommes ressentent souvent le besoin de 'prendre leur revanche'."

Ce besoin de "prendre une revanche" est largement discuté dans les groupes incel, dont les membres radicaux discutent ouvertement de différents mouvements violents pour riposter contre les femmes ainsi que leurs partenaires sexuels choisis.

Ces hommes se décrivent souvent comme les "perdants de la loterie génétique". Tous les membres ne semblent pas haïr les femmes, mais étant donné que les réseaux incel et looksmax ont été inondés de messages au vitriol par un grand nombre de misogynes fanatiques au cours des dernières années, ils en ont chassé les hommes les moins extrêmes.

incelocalypse.today Un membre de l'un des forums incel suggère que les non-incels méritent d'être attaqués à l'acide.

Pour les incels radicaux, les rencontres et le sexe souffrent d'une injustice émasculatrice. Ils estiment que toutes les femmes – indépendamment de leur apparence – peuvent trouver une personne avec qui avoir des rapports sexuels, alors qu'un homme laid ne peut avoir des rapports sexuels que par la force ou moyennant rémunération. Ils croient également que les femmes s'intéressent exclusivement aux hommes séduisants.

Cette vision déformée des femmes alimente un ressentiment violent. Sur Incels.me, l'un des forums les plus extrêmes qui compte plus d'un million de messages en moins d'un an, les hommes soutiennent régulièrement que la violence contre les femmes est justifiée parce que les femmes refusent aux hommes peu séduisants leur "droit" au sexe.

"Les femmes et la société nous ont plongés dans la solitude et la dépression. Leur obsession pour les apparences a conduit nombre des hommes qui ne correspondent pas à leurs standards à la colère et aux tendances meurtrières. Ce n'est pas le résultat d'une maladie mentale, c'est une réaction normale à un comportement entaché de préjugés", a écrit un membre en avril. "Pour quelle raison nous, les incels (hommes laids), devrions-nous suivre VOS règles sociales, étant donné que nos actions, bonnes comme mauvaises, ne seront jamais récompensées?", a-t-il demandé. "Pourquoi NE PAS tirer sur cette confrérie pleine de filles qui se sont moquées de vous?"

Elliot Rodger, un incel auto-proclamé de 22 ans qui a tué six personnes avant de se suicider en 2014, est considéré comme une source d'inspiration sur les forums incel. La veille de sa folie meurtrière perpétrée à Isla Vista, en Californie, il a mis en ligne une vidéo sur YouTube intitulée "Retribution" dans laquelle il détaillait son plan pour "abattre toutes les salopes blondes snobs et gâtées" qu'il pourrait trouver dans une maison de confrérie à proximité de chez lui.

"Les filles, si je ne peux pas vous avoir, alors je vous détruirai", a-t-il déclaré dans la vidéo. "Vous verrez finalement qu'en réalité, c'est moi, le véritable mâle alpha, qui suis supérieur."

Facebook Une publication sur Facebook d'Alek Minassian, qui fait l'objet de 10 accusations de meurtre au premier degré.

Les messages d'hommes qui disent rêver de "devenir ER" – une référence à l'attaque de Rodger – sont fréquents sur les forums incel et looksmax. Depuis ses meurtres, il y a eu d'autres attaques semblables, dont une en avril de cette année, où un homme a percuté une foule de piétons à Toronto en tuant huit femmes et deux hommes. Le suspect, Alek Minassian, 25 ans, a écrit un publication sur Facebook peu de temps avant le massacre, où il déclarait que la "Rébellion des incels vient de commencer!" et promettait de "renverser tous les Chads et Stacys" – une référence incel aux beaux hommes et aux belles femmes.

Après qu'un homme armé ait tué une femme et une fillette de 10 ans ce dimanche à Toronto, les forums de discussion d'incel se sont enthousiasmés à l'idée que c'était peut-être l'œuvre d'un camarade incel. La police n'a pas encore identifié de mobile possible.

Anders Breivik, un terroriste norvégien d'extrême droite qui a tué 77 personnes en 2011 à l'âge de 32 ans, a également exprimé une violente misogynie et il était obsédé par son apparence, comme l'indiquent les opérations esthétiques du front, du nez et du menton qu'il avait subies avant l'attentat.

Les autres meurtriers de masse récents considérés comme des "héros" misogynes par les communautés incel incluent George Sodini, qui a tué trois personnes avant de s'ôter la vie lors d'une attaque en 2009 dans une classe d'aérobic pour femmes en Pennsylvanie ; Seung-Hui Cho, qui a tué 32 personnes en Virginie en 2007 après avoir prétendument harcelé deux femmes ; et Marc Lépine, qui a séparé par sexe les étudiants d'une école d'ingénieurs de Montréal en 1989 avant d'ouvrir le feu et de tuer 14 femmes.

À titre comparatif, aucune femme n'a sombré dans la folie meurtrière à la suite d'un rejet. Comme l'a écrit le journaliste Lux Alptraum sur le site Internet Splinter plus tôt cette année, "les femmes 'inbaisables' ne plongent pas dans des folies meurtrières."

JI SUB JEONG/HUFFPOST Aux yeux de beaucoup d'incels, les femmes sont les gardiennes du sexe et elles sont donc toutes intrinsèquement superficielles.

Homme vs. miroir : La quête de la perfection

Pour Kyle Incel, comme il est appelé en ligne, chaque jour semble être un combat. Kyle, un jeune homme de 23 ans au look normal, a publié au cours des dernières années, sur une chaîne YouTube maintenant supprimée, des dizaines de vidéos parlant de sa solitude ainsi que de ses insécurités paralysantes.

"Je perds les seuls poils qui comptent vraiment pour un homme et ils s'en vont très, très vite. Ma structure de visage ne me permet pas d'être chauve", déclarait Kyle dans une vidéo émouvante, la voix tremblante.

Il a visité les forums de looksmax, a-t-il affirmé, en espérant trouver une communauté composée d'autres personnes qui, comme lui, "avaient l'impression d'être victimes de préjugés à cause de leur apparence". Cependant, au lieu de nouer des amitiés dans les groupes, il semblait obsédé par les critères de looksmax qu'il avait pu y étudier. "Je ne pensais plus qu'à ça", a-t-il dit. "C'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier."

En dépit d'être beau selon les canons traditionnels, comme l'ont remarqué de nombreux commentateurs sur ses vidéos, Kyle a menacé à plusieurs reprises de se suicider si sa calvitie imperceptible continuait. Il a refusé d'être interviewé dans le cadre de cette histoire.

Un membre de Lookism.net a récemment rédigé une longue publication sur Reddit décrivant l'effet toxique que le forum a eu sur sa vie. "Je ne peux même pas décrire à quel point je me sentais vide et mort intérieurement", écrit-il après avoir passé huit heures sur le site. "J'ai réussi à détruire le peu de confiance en moi que j'avais."

Les conseils en matière d'auto-amélioration sont très précis parmi les hommes sur Lookism.net. "Idéalement, le menton doit être carré et large chez un homme. Un menton rond est acceptable, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus photogénique. Un menton pointu est un élément très féminin et, bien qu'il ne s'agisse pas nécessairement d'une condamnation à mort sexuelle, ni d'un attribut douteux, il doit être compensé par d'autres traits masculins", peut-on lire dans un article récent.

Lookism.net Message d'un membre de Lookism.net intitulé "Liste des opérations chirurgicales que j'ai prévu au cours de mon Ascension": Implant de menton ou génioplastie (Prévu dans les mois à venir, mon menton est trop court, donc une génio devrait pouvoir l'arranger) Comblement du menton/de la mâchoire (J'irai consulter un chirurgien afin de voir ses recommandations, mon menton est trop court) Opération du nez (J'ai un nez bulbeux, je doute qu'une rhinoplastie puisse l'arranger. Pas encore sûr, je dois pousser mes recherches) Lipo du visage Truc de Lefort (J'ai un maxillaire en retrait, la moitié inférieure de ma tête occulte la partie supérieure, ce qui doit indiquer d'après moi un maxillaire en retrait ) Opération de la bouche et des lèvres supérieure/inférieure (La zone de ma bouche est merdique, je le ferai probablement d'ici 2 ans environ ou peut-être même avant) Opération des zygomatiques (Je finirai probablement par cette opération)

La préoccupation pour l'apparence physique semble être croissante chez les hommes américains en général. Les statistiques de l'American Society of Plastic Surgeons montrent une forte augmentation du nombre d'opérations de chirurgie esthétique effectuées sur les hommes au cours de la dernière décennie, tandis qu'un sondage informel de la communauté Incels.me basé sur les réponses de 292 membres a récemment révélé que plus de la moitié d'entre eux ont pensé à passer sur le billard.

Surnommé le "chirurgien de référence pour les hommes" par le magazine Forbes, le docteur Douglas Steinbrech affirme accueillir actuellement plus de dix fois plus de patients masculins qu'il y a quatre ans et que les hommes sont maintenant quatre fois plus nombreux que les femmes. L'une de ses procédures les plus populaires est son offre 'male model', qui inclut l'augmentation de la mâchoire, l'amélioration pectorale et fessière, la liposculpture ainsi que l'amélioration des bras et des épaules. Les tarifs de ses procédures varient entre 6000 et 25.000 dollars environ, soit entre 5000 et 21.000 euros.

Steinbrech a déclaré que les réseaux sociaux ont déclenché "un bouleversement sismique complet de notre culture". C'est un changement significatif au niveau de la perception de la masculinité et de la perfection masculine dans un monde où "tout le monde fait défiler les profils les uns après les autres", a-t-il ajouté.

Rejet et autoréflexion

Les hommes sur les forums incel et looksmax se considèrent comme des victimes de la discrimination "lookiste" des femmes, ce qui les amène à insister sans cesse sur ce qu'ils voient dans le miroir. Ils affirment mépriser les femmes parce qu'elles sont superficielles, mais ils ridiculisent systématiquement les femmes pour des raisons de poids, tandis qu'ils s'adonnent de manière obsessionnelle à des discussions relatives aux rencontres et aux rapports sexuels avec de belles femmes.

L'homme qui prétendait que "l'obsession des femmes pour l'apparence a généré chez beaucoup des hommes qui ne sont pas à la hauteur de leurs attentes de la colère et des tendances meurtrières" avait dressé une liste des caractéristiques physiques de sa petite amie idéale: "Des lèvres relativement grosses, des gros seins, un gros cul... pas blanche, mais avec la peau claire. Des cheveux bruns pourraient convenir, mais elle devra les teindre dans une coloration plus claire. Un joli visage parce que ça compte plus que tout." Son compte, comme tant d'autres sur le site, affiche une photo de Rodger.

incels.me Un incel décrit les caractéristiques physiques de sa femme idéale sur Incels.me: "Petite taille. mais caractéristiques hautement féminines. comme des lèvres relativement pulpeuses. gros nénés, gros cul. Silencieuse. Ne me contredit jamais. M'écoute lorsque je suis en colère et me dit que j'ai raison (c'est le cas). Fait des pipes incroyables. Cuisine. Nettoie derrière moi. Pas blanche, mais avec la peau claire. Des cheveux bruns pourraient convenir, mais elle devra les teindre dans une coloration plus claire. Joli visage parce que ça compte plus que tout. Ne s'habille que pudiquement hors de la maison. Dénigre les hommes que je n'aime pas et se tient également à distance de mes amis pour paraître aussi non-hypergamique que possible, car elle sait que si je me mets ne serait-ce qu'à sentir une putain de trompeuse, je la bute. De plus, des trios occasionnels avec d'autres femmes et elle me laisse la tromper, mais ne dit rien parce qu'elle sait que je dois me vider les couilles."

"[Les Incels] doivent trouver une cible autre qu'eux-mêmes, ce qui indique qu'ils ne veulent pas assumer la responsabilité de leurs actions", a déclaré Sam Louie, un psychothérapeute de l'État de Washington qui a travaillé avec différents patients incel. "On observe une mentalité fataliste qui peut se perpétuer dans ces cercles. Plus on subit de rejet, plus la croyance que l'on est indésirable s'en trouve alimentée... Cependant, on remarque également une mentalité d'ayant-droit. Ils ont droit au sexe. Ils ont droit à être aimés par les femmes. Et leur sens des réalités est fortement limité."

Plutôt qu'une source de camaraderie et de soutien, un grand nombre d'incels semblent s'être découvert une obsession pour l'isolement dans les forums de looksmax.

"Je te jure frère, je n'ai pas quitté la maison depuis 4 ans", écrit un membre de Lookism.net, l'un des quelques 7000 messages qu'il a publiés depuis son arrivée sur le forum en 2015. L'homme, dont le nom d'utilisateur est Defeat ("Défaite"), a déclaré qu'il suivait de près un "régime de looksmaxing" pour se venger d'une femme qui l'avait rejeté quelques années plus tôt.

"J'ai hâte de télécharger mes nouveaux selfies sur Facebook pour lui brosser la face avec... Je suis presque prêt, si proche, il ne reste plus que la procédure finale", écrit-il. "Elle me suppliera. Je suis impatient de la rejeter comme elle m'a rejeté."

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.