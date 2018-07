Tout le monde a les yeux rivés sur elle depuis le 19 mai, date du mariage royal, et étudie son look de A à Z. Meghan Markle inspire toute une génération de jeunes femmes, au point d'en pousser quelques-unes à se faire tatouer des taches de rousseur pour lui ressembler.

Au lieu de les cacher sous du maquillage, la duchesse de Sussex montre fièrement ses taches pigmentaires depuis ses débuts dans la famille royale, prouvant encore une fois que le look naturel a vraiment la cote.

Anwar Hussein via Getty Images

Depuis la fameuse noce, la tatoueuse cosmétique américaine Gabrielle Rainbow admet à NewBeauty avoir reçu une avalanche inhabituelle de demandes de tatouage de taches de rousseur. Certains clients lui auraient carrément demandé de recréer le même look que l'ex-actrice.

Pour 250$ US, soit l'équivalent de 327$ canadiens, elle propose de graver dans la peau des taches qui resteront apparentes jusqu'à trois ans. Un procédé qui prend en moyenne une heure. «Après un à deux mois, la couleur va s'adoucir considérablement et sembler plus naturelle. Les taches vont s'estomper naturellement avec le temps, et si vous souhaitez les garder, vous pouvez toujours refaire la couleur quand vous le souhaitez», explique Gabrielle Rainbow.

Ce n'est pas la seule. Bethany Wolosky, de Cosmetic Tattoo à Brooklyn, affirme au magazine Harper's Bazaar recevoir des courriels, messages privés sur les réseaux sociaux et appels tous les jours concernant le tatouage de taches de rousseur.

Les réseaux sociaux témoignent aussi de la popularité du phénomène beauté. Le mot-clic #freckletattoo était lié à plus de 3300 photos sur Instagram au moment d'écrire ces lignes.

Plusieurs adeptes font valoir que cette alternative est plus saine que l'exposition au soleil, responsable de l'apparition des taches, surtout pendant l'enfance. D'autres affirment que ça peut aussi aider à camoufler l'acné ou l'hyperpigmentation.

Si vous trouvez le tatouage trop drastique comme solution pour arborer le look, vous pouvez toujours utiliser un crayon à sourcils ou un ligneur mince pour tacheter votre visage. Et si le look ne vous sied pas ou la répartition des points vous gêne, vous pouvez au moins vous débarbouiller le visage à tout moment.

oneinchpunch via Getty Images

Les taches de rousseur sont tendance depuis un bon moment déjà. Non, ce n'est pas Meghan qui a parti tout ça. Le monde de l'esthétique y avait déjà pensé, notamment avec le pochoir à taches ou tatouage temporaire, ou encore les taches colorées.

