Les Whitecaps éliminent l'Impact du Championnat canadien

Le parcours de l'Impact en Championnat canadien a pris fin en demi-finales mercredi, alors que la formation montréalaise a offert une performance sans conviction et encaissé un revers de 2-0 contre les Whitecaps de Vancouver.

Les Whitecaps ont gagné la série aller-retour 2-1 au total des buts et ils affronteront le Toronto FC en finale, les 8 et 15 août prochains. Le TFC a gagné l'autre demi-finale 4-0 contre le Fury d'Ottawa, qui évolue en USL.

Yordy Reyna et Kei Kamara, sur un penalty, ont fait bouger les cordages pour les Whitecaps.

Nos regrets sont sur le match aller, car nous avions eu des occasions pour prendre un avantage plus net. Rémi Garde

«On est au milieu d'une série de matchs qui est éprouvante, a dit l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde. Jouer sur un synthétique aujourd'hui, ç'a rendu la circulation du ballon difficile. On aime avoir cette fluidité dans notre jeu en ce moment et on n'a pas pu l'avoir dans ce match. On a essayé de mettre l'intensité qu'on pouvait et l'équipe a essayé de faire le maximum. Nos regrets sont sur le match aller, car nous avions eu des occasions pour prendre un avantage plus net.»

Un but de l'Impact aurait forcé les Whitecaps à marquer trois fois pour l'emporter. Le gardien des Whitecaps Stefan Marinovic n'a toutefois eu qu'à faire trois arrêts pour inscrire le jeu blanc.

«Il y a beaucoup de déception ce soir, a dit le gardien de l'Impact Clément Diop. On aurait aimé se qualifier. Nous avons fourni un bel effort. Je pense que nous avons répondu présent, mais nous avons peut-être manqué un peu de jus. On est très déçu de ne pas jouer cette finale, mais maintenant on va bien se préparer pour le prochain match contre Atlanta.»

L'Impact tentera de rebondir dès samedi, alors qu'il complétera une séquence de sept matchs en 22 jours en accueillant l'Atlanta United au stade Saputo, dans un match de MLS.

À sens unique

Les Whitecaps ont rapidement affiché leurs intentions, multipliant les assauts vers le filet montréalais.

Ils ont toutefois attendu la 19e minute avant de faire bouger les cordages. Jakob Nerwinski a profité d'une chute de Jukka Raitala pour s'avancer sur le flanc droit. Son centre a rejoint Reyna au coeur de la surface et le Péruvien a marqué à l'aide d'une frappe à la volée.

Quelques instants plus tôt, Marinovic avait réussi un arrêt miraculeux contre Saphir Taïder, puis Matteo Mancosu avait raté le ballon sur le retour.

Devant le filet de l'Impact, Diop a dû être alerte à la 25e minute pour récupérer le ballon après que Raitala eut coupé un centre de Reyna vers Cristian Techera.

Diop a été impuissant à la 29e minute, mais le coup franc de Techera s'est écrasé contre la barre horizontale.

Techera est revenu à la charge à la 37e minute avec un beau centre. Cependant, Kamara a raté la déviation de la tête alors qu'il était fin seul dans la surface de réparation. Le ballon a poursuivi son chemin et a tout juste raté le petit filet au deuxième poteau.

Les Whitecaps ont pris les devants dans la série à la 60e minute sur un penalty. Shamit Shome a été coupable d'une faute dans la surface montréalaise à l'endroit de Marcel de Jong. Kamara s'est présenté au point de pénalité et a marqué, même si Diop a plongé du bon côté.

Garde a répliqué au déficit en envoyant Ignacio Piatti et Alejandro Silva dans la mêlée.

Les deux Sud-Américains ont fait sentir leur présence dès la 65e minute. Silva a orchestré une montée, puis Piatti a tiré du gauche, forçant Marinovic à se laisser tomber vers sa droite pour faire l'arrêt.

Après de longs moments où les Whitecaps ont bien défendu leur surface, les locaux sont passés bien près de porter le coup de grâce. Diop y est allé d'une belle parade pour frustrer Techera à la 84e minute. Deux minutes plus tard, Diop a rejoué le même tour à Techera avec un arrêt spectaculaire sur la ligne des buts.

Le brio de Diop sur ces deux séquences n'a toutefois pas été récompensé puisque ses coéquipiers ont été incapables de véritablement menacer le filet des Whitecaps avant la fin.