À l'aube des cinq ans de la mort tragique de l'acteur Paul Walker, le nouveau documentaire I Am Paul Walker dévoile sa bande-annonce.

L'oeuvre sera axée sur la vie et l'héritage laissé par l'acteur de la série de films The Fast and the Furious. Ce sera la première fois que la famille de Walker parlera publiquement de son décès, selon Cosmopolitan. Plusieurs témoignages de ses frères et soeurs, de son entourage professionnel et de ses amis seront présentés.

Le documentaire réalisé par Adrian Buitenhuis et produit par Derik Murray mettra l'accent sur les passions de Paul Walker et sur sa philanthropie, entre autres sur l'aide qu'il a apportée à Haïti à la suite du tremblement de terre en 2010.

Le documentaire sera diffusé sur Paramount Network dès le 11 août.

Paul Walker est décédé à l'âge de 40 ans dans un accident de voiture survenu à Santa Clarita, en 2013. La Porsche Carrera GT dans laquelle il prenait place s'est enflammée, ne laissant aucune chance à l'acteur et au conducteur, Roger Rodas, un ami de longue date.