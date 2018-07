Jenna Dewan toute nue et libérée

L'une des actrices et danseuses les plus sexy d'Hollywood, Jenna Dewan, dévoile tout ou presque en couverture du magazine de septembre du Women's Health et se dit plus forte que jamais après sa rupture avec l'acteur Channing Tatum.

«J'ai été danseuse toute ma vie, alors je suis habituée aux tenues légères. On perd le sens de la pudeur», dit Dewan, qui s'est fait connaître en travaillant sur les spectacles de Janet Jackson et pour son rôle dans le film Step Up.

Dans cette édition baptisée «Vérité nue», l'actrice de 37 ans se confie sur sa relation avec son ex célèbre, sa maternité et sur sa routine d'entraînement. Elle s'est entre autres dite libérée, fière de son corps et plus confiante que jamais.

Elle attribue d'ailleurs sa silhouette enviable à une routine d'entraînement de 45 minutes. «J'aime vraiment me sentir forte et j'aime me sentir "curvy", et quand je dis "curvy", je veux dire "musclé"», a-t-elle spécifié.

«Dans la salle de gym, j'ajoute plus de poids au lieu d'augmenter les répétitions parce que je veux fortifier mes muscles. Ainsi, je peux prendre ma fille, a-t-elle ajouté. Avant, je disais: " Je veux avoir de longs muscles maigres. " Maintenant, je suis juste comme: "Je veux me sentir forte et bonne."»

Jenna qui a déjà été accusée d'être trop sexy sur les réseaux sociaux malgré son statut de mère en a profité pour répliquer aux critiques. «Apparemment, quand vous devenez mère, vous êtes censé laisser votre sexualité de côté, et je n'ai jamais compris cela», a-t-elle dit.

«Je pense qu'il n'y a rien de plus sexy que de devenir mère. Tu donnes la vie. C'est tout. Et vous ne changez pas qui vous êtes à l'intérieur juste parce que vous avez un enfant. Je veux que ma fille voie cela et dise: "Wow, ma mère était une femme actuelle et sensuelle".»

