Lindsay Lohan est insupportable comme boss!

Il ne faut pas faire un pas de travers quand on travaille pour Lindsay Lohan. Sinon, c'est le renvoi illico. Soyez-en avertis.

Si vous ne le saviez pas encore, Lindsay Lohan n'oeuvre plus dans le cinéma depuis un bon bout. Elle gère plutôt des clubs en Grèce et possède notamment le Lohan Beach House situé sur l'île de Rhodes.

Le week-end dernier, un pépin s'y est produit. Un GROS, selon Lindsay. Deux employés ne portaient pas les mêmes chaussures avec leurs tenues assorties. Pire : une photo a été publiée sur les réseaux sociaux. Ce à quoi la célèbre patronne a répondu directement sous la publication : «Portez les mêmes chaussures s'il vous plaît, ou vous êtes virées».

Quand l'un de ses abonnés lui a demandé : «dis-moi que ce n'est pas une blague, j'ai besoin que ce soit la réalité», la vedette de Mean Girls a répondu qu'elle était «totalement sérieuse».

Ouch! [Coup de fouet]

Plusieurs internautes ont ri de la situation et les sarcasmes ont fusé de partout. D'autres ont plutôt félicité son leadership. «Tombe-leur dessus! Les deux paires de chaussures ne conviennent pas l'uniforme, la moindre des choses est qu'elles s'agencent», a commenté l'un d'eux.

Un autre s'est dit étonné que la femme d'affaires se soucie plus des chaussures que du fait que les deux jeunes femmes étaient habillées en escortes.

On n'en a pas fini avec les hauts et les bas de Lindsay Lohan. L'Américaine de 32 ans sera au coeur d'une toute nouvelle télé-réalité réalisée par la même maison de production à l'origine de Keeping Up With the Kardashians, Bunim/Murray. Elle sera d'ailleurs tournée en Grèce au Lohan Beach House dès le mois d'août, révèle Page Six.

VOIR AUSSI :