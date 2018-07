Le groupe État islamique revendique l'attaque meurtrière de Toronto

Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué l'attaque qui a fait deux morts, dont une enfant de 10 ans, dimanche à Toronto, a indiqué mercredi son agence de propagande.

Amaq, l'organe de propagande du groupe, a affirmé que l'attaque avait été perpétrée par "un des soldats de l'EI" qui a suivi les "appels à cibler les ressortissants des pays de la coalition" internationale antijihadistes.

Les autorités policières n'ont toutefois rien confirmé jusqu'ici dans l'enquête concernant les motifs de l'individu.

"Aucune preuve" ne permet de corroborer la revendication du groupe Etat islamique, selon qui un de ses "soldats" a perpétré la fusillade qui a fait deux morts dimanche à Toronto, a déclaré mercredi la police de la capitale économique du Canada.

"A cette étape" de l'enquête, "nous n'avons aucune preuve qui permette d'appuyer cette revendication", faite par l'EI via Amaq, son organe de propagande, ont déclaré les forces de l'ordre dans un communiqué transmis à l'AFP.

#Breaking - From #Canada's Public Security Minister Ralph Goodale re: #ISIS claim of responsibility in #DanforthAttack #Toronto :

"Toronto Police remain the lead and it's still early in the investigation.

At this time, there is no national security nexus to the shooter."