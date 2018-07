Selon plusieurs sources dont Page Six, The Wall Street Journal ou encore Vanity Fair, Ivanka Trump ferme sa compagnie de mode.

Un peu plus d'un an après être entrée à la Maison Blanche comme conseillère senior, la fille du Président américain cesse les activités de sa marque dont elle ne s'occupait plus directement depuis son entrée en politique.

"Après 17 mois à Washington, je ne sais pas si je reprendrai un jour cette activité, mais je sais que jusqu'à nouvel ordre, mon attention se porte sur ce que je fais ici", a expliqué Ivanka Trump dans une déclaration transmise à l'AFP.

"Donc cette décision est la seule voie juste pour mon équipe et mes associés", a-t-elle ajouté.

Lancée sous sa forme actuelle en 2014, la marque bénéficiait d'un partenariat avec le groupe G-III Apparel Group, qui fabriquait et distribuait vêtements et accessoires.

Depuis début 2017, Nordstrom, Neiman Marcus puis la Baie d'Hudson avaient retiré de leurs magasins les vêtements et accessoires Ivanka Trump après un appel au boycott du site "Grab your Wallet" - appelant à ne plus acheter des produits de marques soutenant Donald Trump, dont celle d'Ivanka.

Avec Agence France Presse.