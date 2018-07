NOUVELLES

L'inventeur anglais Richard Browning vole dans son costume d'«Iron Man» à Londres

Voyez l'inventeur anglais Richard Browning voler dans son costume rappelant «Iron Man», à Londres, où quelques exemplaires sont disponibles pour 340 000 £ (environ 588 000 $CAN). L'engin possède cinq turbines fonctionnant au kérosène, deux sur chaque bras, et un dans le dos. L'habit permet de voler pendant quatre minutes et d'atteindre 12 000 pieds d'altitude.