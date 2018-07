Le film Emma Peeters de la réalisatrice Nicole Palo et mettant en vedette la Québécoise Monia Chokri sera présenté à la Mostra de Venise comme film de clôture de la section Giornate degli Autori (Venice Days), en première mondiale, le 8 septembre.

Chokri y joue Peeters, une aspirante actrice sur le point d'avoir 35 ans qui ne parvient pas à la réussite. Elle fixe la date de son suicide au jour de son anniversaire et rencontre un employé en pompes funèbres pour qui elle développera des sentiments. Cependant, à force de se cacher leurs sentiments, elle pourrait bien mettre son plan à exécution.

Le film prendra l'affiche à l'automne.

Félix Dufour-Laperrière présente «Ville Neuve»

Le réalisateur de Chicoutimi Félix Dufour-Laperrière se rendra également à Venise pour y présenter son plus récent ouvrage Ville Neuve, un long métrage d'animation entièrement peint sur papier. Ce premier long métrage de fiction du réalisateur a pris près de quatre ans avant d'être achevé, nécessitant la création de plus de 80 000 dessins et peintures, créés par une trentaine de dessinatrices et dessinateurs québécois.

Ville Neuve raconte l'histoire de Joseph qui s'installe dans la maison d'un ami en Gaspésie pour y passer l'été. Il réussit à convaincre son ex-femme de le rejoindre. Alors que le Québec s'enflamme pendant la campagne référendaire de 1995, le couple retisse des liens qui se couperont à nouveau.