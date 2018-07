La 28e édition du festival Présence autochtone à Montréal se tiendra dans le Quartier des spectacles du 7 au 15 août.

«Présence autochtone, c'est la force tranquille et imparable de l'émergence de voix qui ne seront plus jamais confinées au silence, qu'on se le dise», a indiqué André Dudemaine, directeur artistique, par voie de communiqué.

Avant la lancée officielle du festival, le jeudi 26 juillet, comme chaque année, Présence autochtone démarre ses activités à La Guilde avec le vernissage de l'exposition consacrée à Sonny Assu (Liǥwilda'xw des Nations Kwakwaka'wakw) originaire de Colombie-Britannique.

La soirée inaugurale du festival se tiendra le mardi 7 août à 19h à l'auditorium de la Grande Bibliothèque avec la présentation d'une sélection de courts-métrages.

Mais les plus grands rendez-vous qui attendent le public se dérouleront sur le site de la place des Festivals dès le 8 août avec un concert de Don Amero à 20h30, suivi de la projection du film When They Awake à 21h15. Ce documentaire présente une génération de musiciens autochtones dans un moment de résurgence culturelle et politique.

Le populaire groupe The Jerry Cans avec leur musique inspirée de leur ville natale, Iqaluit, sera en prestation le lendemain à 20h30. Avec un mélange unique de chants traditionnels inuit et de rock chanté en inuktitut, The Jerry Cans apporte une sonorité distincte typiquement nordique.

Pour connaître l'ensemble de la programmation, visitez le site web de l'événement.