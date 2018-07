Il n'y a pas de solution magique à l'enjeu des passages irréguliers de demandeurs d'asile à la frontière canado-américaine, a plaidé mardi le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale _ et il n'y a pas non plus de "crise", a-t-il par ailleurs insisté.

Devant les élus d'un comité parlementaire qui ont interrompu leurs vacances estivales afin de se pencher sur le dossier, il a souligné que le Canada était loin d'être le seul pays au monde à être confronté à un phénomène de migration irrégulière.

"Nous ne devrions pas être étonnés que cela affecte le Canada aussi, a-t-il noté. Et nous ne devrions pas nous attendre à ce qu'il existe des solutions faciles et rapides pour répondre à ce qui constitue un problème complexe et mondial."

Le ministre Goodale a de nouveau réfuté l'argument conservateur voulant que le pays soit confronté à une crise migratoire. "Il y a un défi, mais ce n'est pas une crise", a-t-il lancé, notant qu'Ottawa se devait d'y réagir dans le respect de ses obligations internationales.

À ses côtés, son collègue Bill Blair, le nouveau ministre de la Sécurité frontalière a assuré que la situation à Saint-Bernard-de-Lacolle, où transitent la vaste majorité des demandeurs d'asile, était loin d'être aussi chaotique que les conservateurs le prétendent.

Au lendemain d'une visite dans la ville frontalière où se trouve le chemin Roxham, l'ancien chef de police de Toronto promu au cabinet la semaine dernière s'est montré fort satisfait de la situation. "C'était une opération vraiment impressionnante", a dit M. Blair.

Il s'est fait cuisiner par la conservatrice Michelle Rempel, qui l'a soumis à un interrogatoire serré et l'a interrompu à plusieurs reprises. Le président du comité, le libéral Rob Oliphant, a d intervenir pour lui demander de laisser le temps aux interprètes de faire leur travail.

Peu avant le début de cette réunion extraordinaire du comité de la citoyenneté et de l'immigration, la porte-parole du parti en matière d'immigration avait de nouveau exhorté les libéraux à élaborer un plan plus robuste pour gérer l'afflux de demandeurs d'asile.

L'une des solutions mises de l'avant par le Parti conservateur est de modifier l'Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis et faire de l'entièreté de la frontière un poste d'entrée officiel.

De cette manière, les demandeurs d'asile ne pourraient contourner les dispositions de cette entente en vigueur depuis 2004, et les autorités policières canadiennes pourraient les renvoyer, selon les conservateurs.

En comité, la libérale Alexandra Mendès a tourné la suggestion en dérision, y allant du même coup d'une confession sur ses mauvaises habitudes au volant.

"Je fais tout le temps des excès de vitesse sur l'autoroute (dans des secteurs frontaliers) et je n'ai jamais reçu une seule contravention. Je le fais tout le temps, je vous jure, et je ne reçois pas de contravention", a-t-elle lâché.

"Il est complètement ridicule de penser qu'on peut exercer un contrôle policier sur 9000 kilomètres de frontière", a enchaîné l'élue de Brossard_Saint-Lambert. Elle a plus tard été critiquée pour cet aveu sur Twitter par le député conservateur Pierre Paul-Hus.

"Discours populiste"

Les élus ont également entendu mardi Jean-Nicolas Beuze, représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés au Canada. Il leur a notamment mentionné que la situation au Canada en matière migratoire n'était rien comparativement à celle d'autres pays.

Et non, le Canada n'est pas plongé dans une crise, a-t-il soutenu en mêlée de presse après sa comparution, invitant à "faire attention à ces discours populistes qui cherchent à gagner des votes

à court terme" en qualifiant de crise une situation "bien gérée à l'heure actuelle".

Les crises de réfugiés "existent véritablement; elles existent en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et en Asie, mais pas ici", et "c'est dangereux que certains politiciens, certains activistes, ou même certains médias, propagent ces rumeurs et ces mythes", a-t-il ajouté.

Le représentant onusien n'a pas voulu dire si, selon lui, les États-Unis demeuraient un pays sûr pour les demandeurs d'asile qui sont refoulés lorsqu'ils se présentent aux points d'entrée officiels ou s'ils y sont retournés éventuellement après le traitement de leur dossier.

C'était sur ce terrain qu'avait cherché à l'emmener la députée du Nouveau Parti démocratique Jenny Kwan, laquelle est d'avis que le pays de Donald Trump n'est plus un pays sécuritaire pour les demandeurs d'asile.

Le comité parlementaire tient mardi une journée complète d'audiences à Ottawa pour examiner la réponse du gouvernement à cette situation à la frontière.