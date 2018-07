Attachez votre tuque avec d'la broche, ce segment va vous faire recracher votre café.

L'émission française Bourdin Direct, sur la chaîne RMC Découvertes, a diffusé mardi un segment complètement surréaliste où le chroniqueur Antoine Besse, auteur de plusieurs guides de voyage aux éditions Gallimard, fait «découvrir» aux téléspectateurs la ville de Montréal.

La quantité de clichés - et de faussetés! - qu'on retrouve en trois minutes et demie est impressionnante, mais le HuffPost Québec s'est amusé à répondre aux plus grosses absurdités.

«Au beaux jours, c'est-à-dire quand le mercure dépasse -10 degrés, tous les habitants sortent des souterrains où ils allaient pour aller prendre des coups en terrasse.»

Ok, chers touristes français. On va se le dire une fois pour toutes. IL N'Y A PAS DE «VILLE SOUTERRAINE». C'est un gros centre d'achats. On ne vit pas sous la terre comme les nains de Tolkien.

«Le Plateau du Mont-Royal, c'est un parc qui domine la ville.»

Le Plateau Mont-Royal, c'est un quartier. Le Parc du Mont-Royal, c'est un parc. Et on ne le mélangera pas trop en parlant de la Ville de Mont-Royal.

undefined undefined via Getty Images Par contre, c'est vrai que la vue du belvédère du parc du Mont-Royal est à couper le souffle.



«En proche banlieue de Montréal... le parc olympique de 1976.»

Si le parc olympique est en banlieue, Laval c'est la campagne profonde?

«On peut voir cette tour penchée bizarre qui tenait la flamme»

Petit rappel: en 1976, la tour du Stade olympique n'était pas construite. Cette photo a été prise en 1980.



«Y'a plus de port.»

Ah ouin? C'est quoi ça? ⬇️⬇️⬇️

Moment Editorial/Getty Images



«Une mosaïque, un patchwork... Pardon! On dit en fait une courte-pointe au Québec.»

Nenon, pas «au Québec». Juste «en français».



«Pour aller à la rencontre des vrais habitants, on peut aller voir l'Université du Québec à Montréal.»

via GIPHY



«Il est bon, son accent québécois, hein?»

On va juste déposer ça ici... (La tweet fight qui suit vaut presque autant la peine que le message original.)

J'ai donné pantoute à stheure matinale #Montreal https://t.co/H5ErENdmKX — Antoine Besse (@toniobesse) 24 juillet 2018