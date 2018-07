«Supergirl»: Nicole Maines jouera la première super-héroïne transgenre à la télé

La chaîne américaine The CW a dévoilé ce samedi 21 juillet les bandes-annonces de ses séries DC Comics phares lors du Comic-Con de San Diego. À cette occasion, la productrice Jessica Queller a annoncé l'arrivée de l'actrice transgenre Nicole Maines au casting de la série "Supergirl". Elle a notamment participé au documentaire HBO "The Trans List" avec Laverne Cox et Caitlyn Jenner.

Nicole Maines, 20 ans, est née garçon sous le nom de Wyatt. Elle a déclaré au micro de ABC se sentir fille depuis l'âge de trois ans. En 2015, elle a pris la décision de subir une opération de changement de sexe.



Dans la quatrième saison de "Supergirl" qui débutera le 14 octobre prochain, la jeune femme incarnera Nia Nal, alias Dreamer, la première super-héroïne transgenre à la télévision. Le personnage est une jeune journaliste de "CatCo Worldwide Media", organisation au cœur de la série.

"Il semble normal que nous ayons une super-héroïne trans pour les enfants trans. J'aurais aimé qu'il y ait des super-héros trans quand j'étais petite", a déclaré Nicole Maines après l'annonce. "Elle est tellement talentueuse. Tout le monde va l'adorer", a ajouté Sarah Schechter, une autre productrice de la série "Supergirl".

Au micro de Variety, Nicole Maines a expliqué: "Je veux que les fans puissent comprendre les personnes trans. Nous pouvons être n'importe qui, nous pouvons être ce que nous voulons, nous pouvons être des super-héros, parce que nous le sommes à bien des égards."

Elle a aussi souligné que l'histoire du personnage ne tourne pas autour du fait qu'elle soit trans: "Je veux vraiment que les téléspectateurs comprennent: les personnages trans ne sont pas obligés d'être 'LE' personnage trans. Ils peuvent être tellement plus, et Nia est vraiment plus que ça."

Cette annonce intervient après plusieurs polémiques récentes mettant en cause le manque de représentation de la communauté trans à la télévision et au cinéma, les personnages trans étant souvent jouer par des non-trans. Début juillet, face aux critiques, Scarlett Johansson a dû renoncer au rôle du transgenre Dante "Tex" Gill dans le biopic "Rub & Tug".

