Vous croyez bien connaître l'histoire et la culture du Québec ?

Cet été, mettez vos connaissances à l'épreuve et élargissez vos horizons en visitant musées, villages historiques et lieux patrimoniaux ayant joué un rôle déterminant dans l'évolution du Québec.

En collaboration avec Hydro-Québec, nous vous invitons à faire neuf escapades estivales qui vous feront découvrir ou redécouvrir la grande histoire de la Belle Province.

Situé à environ 30 minutes de Montréal, le fort Chambly a rythmé la vie militaire de la région aux XVIIe et XVIIIe siècles. Venez participer en famille à une mission interactive et tester vos capacités de contrebandier dans le cadre de l'exposition temporaire « Contrebande ».

Les amateurs de design et d'ingénierie ne peuvent passer à côté de la centrale de Beauharnois qui se classe au rang des lieux historiques nationaux, notamment grâce à son architecture Art déco. Située à seulement 45 minutes de Montréal, elle est non seulement la plus puissante centrale au fil de l'eau d'Hydro-Québec, mais également l'une des plus grandes centrales hydroélectriques du monde.

Un véritable musée à ciel ouvert vous attend à Val-Jalbert. Profitez pleinement de votre excursion au cœur d'un authentique « village de compagnie » des années 1920. Prenez part aux nombreuses activités historiques offertes sur les lieux et visitez le couvent-école, le magasin général, la minicentrale hydroélectrique et bien plus encore !

Inauguré en 2008, le Musée Huron-Wendat veille à la conservation et à la mise en valeur des traditions des peuples autochtones, plus précisément celles de la nation des Hurons-Wendats. Pendant votre séjour dans la région, allez visiter la maison longue nationale Ekionkiestha. Prenez place autour du feu et laissez-vous envoûter par les mythes et légendes des Premières Nations. Vous pouvez même y passer la nuit, sous la supervision du gardien des trois feux.

Saviez-vous que la centrale de la Première-Chute produit l'équivalent des besoins en électricité de la ville de Rouyn-Noranda (42 000 habitants) ? Venez voir cette audacieuse centrale qui célèbre son 50e anniversaire cette année. Toujours gratuite, la visite se révèle également un hommage à la rivière des Outaouais, la plus longue du Québec.

Le Canada a beaucoup à raconter et à partager. Au Musée canadien de l'histoire, vous pouvez entendre des récits captivants et parcourir les chemins de notre mémoire collective. Rendez-vous à la salle de l'Histoire canadienne, nouvellement accessible, qui présente une exposition emblématique mettant en relief l'héritage impérissable légué par les générations passées ainsi que notre patrimoine vivant et en constante évolution.

Située à Gatineau, à seulement six kilomètres du secteur de Hull, la centrale des Rapides-Farmer revêt une grande valeur historique dans la région. En effet, avant 1927, année de la mise en service de la centrale, la rivière Gatineau était utilisée pour le transport du bois.

Contrairement à plusieurs centrales, celle des Rapides-Farmer n'a pas d'évacuateur de crues, mais plutôt un déversoir qui permet d'évacuer automatiquement le surplus d'eau dès qu'il atteint un certain niveau. Comme dans un bain !

Revivez la plus grande tragédie maritime de l'histoire canadienne en vous arrêtant au Musée Empress of Ireland. Découvrez aussi la vie sous les mers en participant à la visite guidée du sous-marin Onondaga, le premier du genre ouvert au public au pays. Terminez votre excursion en faisant l'ascension du phare de Pointe-au-Père, le deuxième plus haut au Canada.

Construit sur le lieu de fondation de Montréal, le Musée Pointe-à-Callière est le seul musée d'archéologie d'envergure au Canada. Ses murs renferment des vestiges architecturaux parfaitement préservés. L'exposition Reines d'Égypte, qui explore les destins des épouses, mères et filles de pharaons, se poursuit jusqu'au 4 novembre.

Que vous passiez vos vacances d'été entre amis, en famille ou en couple, que vous restiez près de chez vous ou que vous partiez à la découverte du Québec, Hydro-Québec vous donne la chance de vivre une expérience des plus enrichissantes en offrant des visites gratuites dans plusieurs de ses installations partout dans la province.