Fusillade à Toronto: un tireur fait 2 morts et 12 blessés

Une fusillade a fait trois morts, dont le tireur, et une douzaine de blessés dimanche soir à Toronto.

De nombreux coups de feu ont été tirés sur la très achalandée avenue Danforth, dans le quartier Greektown, vers 22h.

Le chef de la police de Toronto, Mark Saunders, a demandé la collaboration du public pour faire la lumière sur cet incident. La police cherche notamment des images de ce qui s'est produit.

Il a dit ne pas savoir ce qui est à l'origine de l'attaque, mais que toutes les options seront examinées. Un homme qui marchait sur la rue Danforth aurait soudainement commencé à tirer, provoquant la panique.

M. Saunders a dit qu'une femme a été tuée et qu'une fillette âgée de huit ou neuf ans a été grièvement blessée. On ne sait rien pour le moment de l'autre personne qui a perdu la vie. Plusieurs autres victimes ont été transportées vers des centres de traumatologie et on ne dispose pas de plus de détails concernant leur état de santé.

Witnesses or business owners/residents who have any video or photos from Danforth Av/Logan Av to as west as Broadview Av from the time period around 10pm July 22/2018 please contact Homicide investigators 416-808-5504 during night or business hours 416-808-7400 #GO1341286 — Homicide Squad (@TPSHomicide) 23 juillet 2018

Le suspect, un homme de 29 ans, a échangé de tirs avec les policiers, avant de prendre la fuite. Il a été retrouvé mort un peu plus tard.

Un témoin, John Tulloch, a indiqué qu'il venait de sortir de sa voiture avec son frère lorsqu'ils ont entendu entre 20 et 30 coups de feu.

"Nous avons couru. Nous avons vu des gens commencer à courir, alors nous avons couru nous aussi".

Fusillade à Toronto Fusillade à Toronto











1 of 11 Partager cette image:













Une armée de policiers, d'ambulanciers et de premiers répondants sont rapidement arrivés sur les lieux, tandis qu'une foule de résidants du secteur, dont certains étaient en pyjama, sont sortis dans la rue pour voir ce qui se passait.

En début de nuit, le maire John Tory a demandé aux témoins de faire part de leurs observations afin d'aider les policiers dans l'enquête.

"J'invite les gens à ne pas tirer de conclusions trop rapidement, car la police, elle-même, n'a pas encore tiré de conclusions. J'ai toutefois confiance, et je suis certain que les résidants ont aussi confiance, que le chef de police, avec l'aide de ses hommes et de ses femmes, déterminera ce qui s'est passé", a-t-il dit.

Dans ce secteur de la ville, qu'on surnomme Greektown, l'avenue Danforth est très fréquentée, surtout les soirs d'été, en raison notamment des nombreux restaurants.

Pendant le week-end, la police a déployé des douzaines d'agents supplémentaires pour faire face à une hausse inquiétante de la violence armée dans la ville.

Des voisins ont dit avoir entendu une série de coups de feu, suivie par des cris de gens qui fuyaient. "Il y a eu beaucoup de coups de feu: des tirs, puis une pause, puis de nouveaux tirs et à nouveau une pause. Il doit bien y avoir eu 20 ou 30 coups de feu. Nous nous sommes mis à courir", a déclaré un témoin, John Tulloch, cité par le Globe and Mail.

Une vidéo mise en ligne montre un homme vêtu de noir s'approchant d'un restaurant et tirant à travers la vitrine.

Un témoin, Andreas Mantzios, a déclaré à Global News que le tireur avait déchargé son arme sur une jeune femme qui s'enfuyait et avait continué à tirer sur elle, alors qu'elle était à terre.

Un problème d'armes à feu, dit le maire

Toronto avait déjà été endeuillée en avril dernier. Un homme, qui avait apparemment des griefs contre les femmes, avait foncé sur des piétons au volant d'une camionnette, tuant 10 personnes et en blessant 15 autres, une des attaques les plus meurtrières dans le pays.

Pour le maire, la fusillade de dimanche soir témoigne du fait que sa ville a "un problème d'armes à feu". "Les armes sont trop accessibles à trop de gens", a-t-il déploré.

La semaine dernière, la police de Toronto avait annoncé un plan de réduction de la violence par armes à feu, avec un renfort de quelque 200 policiers supplémentaires, destinés à être déployés entre 19H00 et 03H00 dans les quartiers sensibles de la métropole.

Toronto a été ces derniers temps le théâtre d'un accroissement de la violence par armes à feu, dû principalement aux gangs.

Depuis le début de l'année, Toronto avait connu jusqu'à dimanche 212 fusillades, qui ont coûté la vie à 26 personnes, contre 188 échanges de coups de feu et 17 morts par armes à feu pendant la même période l'année dernière.

Le nouveau premier ministre de la province de l'Ontario, Doug Ford, a dénoncé sur Twitter un "horrible acte de violence par arme à feu à Toronto", adressant ses pensées aux victimes et à leurs proches.