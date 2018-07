Le président américain Donald Trump se retrouve en plein coeur d'une nouvelle guerre de mots avec une puissance étrangère.

Après la Corée du Nord, c'est au tour de l'Iran de faire l'objet de la colère et des menaces de M. Trump.

Le président américain a lancé tard dimanche, sur Twitter: «NE MENACEZ JAMAIS LES ÉTATS-UNIS SINON VOUS SUBIREZ DES CONSÉQUENCES PRATIQUEMENT SANS PRÉCÉDENT DANS L'HISTOIRE».

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!