Des pépites de poulet visées par un rappel

Des pépites de poulet de marque Sans nom pourraient être contaminée à la bactérie Salmonella et ne doivent pas être consommées.

Ce sont les Compagnies Loblaw qui procèdent à ce rappel. Un cas de maladie associé à la consommation de ce produit a été signalé jusqu'à maintenant, indique Santé Canada sur son site web.

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé ce produit, communiquez avec votre médecin.

Si vous avez le produit visé par le rappel à la maison, jetez-le ou rapportez-le au magasin où il a été acheté. Les pépites de poulet sont vendues en format 907g, et portent le code 2019 MA 15 sur son emballage extérieur, et le code 1358M sur son emballage plastique à l'intérieur.

La bactérie Salmonella peut cause des infections graves et parfois mortelles chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Chez les personnes en bonne santé, la salmonellose peut se manifester par des symptômes de courte durée comme la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée.