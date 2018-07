Des Mini Ritz possiblement contaminés en circulation

Des sandwichs Mini Ritz de marque Christie pourraient être contaminés par la bactérie Salmonella.

Mondelēz Canada procède à ce rappel de biscuits à saveur de fromage et de pizza à titre préventif. Aucun cas de maladie n'a été signalé jusqu'à maintenant.

Pour connaître les détails des produits visés, visitez le site de Santé Canada.

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé ce produit, communiquez avec votre médecin.

La bactérie Salmonella peut cause des infections graves et parfois mortelles chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Chez les personnes en bonne santé, la salmonellose peut se manifester par des symptômes de courte durée comme la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée.