Dans ce café, les personnes sourdes ou malentendantes n'auront aucun problème à commander leur latte. Starbucks a annoncé jeudi 19 juillet l'ouverture prochaine d'un café dans lequel tous les employés connaissent la langue des signes.

Celui-ci ouvrira ses portes en octobre à Washington. Les employés, une vingtaine, seront sourds, mal-entendants ou pas. Ils devraient du moins pouvoir communiquer en langue des signes. Les employés entendants qui connaissent cette langue porteront un badge sur lequel il sera écrit "je signe".

Par ailleurs, la boutique sera conçue de sorte à ce que les clients sourds et malentendants soient le plus à l'aise possible. Les surfaces réfléchissantes seront par exemple peu éblouissantes, la communication sera facilitée par l'acoustique et l'architecture de la boutique.

Le café sera évidemment accessible à tous les clients qui ne sont pas compétents en langue des signes. Ils auront en effet accès à des indications leur permettant de commander leur café en signant.

La chaîne de café américaine a déjà tenté cette expérience avec un "Signing Store" à Kuala Lumpur en Malaisie, lancé en 2016. L'an dernier, un bar de Bogota en Colombie, le "Sin palabras", avait été conçu à destination d'une clientèle sourde ou malentendante.

