Internet fond devant la complicité entre ce chien et ce bambin

Le chien n'est pas que le meilleur ami de l'homme. Il aime bien les bambins aussi. Malgré une clôture les séparant, un jeune Américain a développé une relation toute particulière avec le Labrador du voisin.

Le petit de deux ans lance la balle. Le chien rapporte par dessus la clôture. Le petit relance la balle. Le chien rapporte encore. La vidéo témoignant de l'impressionnante scène partagée par Chad Nelson sur Twitter est rapidement devenue virale, atteignant près de 930 000 J'aime.

A fence can't stop my two-year-old from playing with his new best friend. pic.twitter.com/9QBuaq4Ee2 — Chad Nelson (@CMNelsonPhoto) 18 juillet 2018

«C'était juste trop mignon, a affirmé M. Nelson à KARE 11, où il travaille comme photojournaliste. On pensait seulement que Conway [NDLR: le bambin] était adorable et que nos amis aimeraient la vidéo et tout à coup ça a été partagé par des milliers de personnes.»

Vendredi, la séquence avait été visionnée plus de 11 millions de fois sur Twitter.

C'est une amie de M. Nelson, Erin Richter, qui a filmé la vidéo dans sa cour à Savage au Minnesota. Son fils, Landon, joue souvent au même jeu avec Dozer, le Labrador, jusqu'à ce que «la balle devienne pleine de bave», a-t-elle raconté à Buzzfeed.

C'est pourquoi le petit Conway n'a pas eu de difficulté à faire la même chose, une fois en visite avec son papa. À en croire un autre tweet de Chad Nelson, même si la vidéo ne dure que 20 secondes, le jeu de «rapporte la balle» aurait duré une demi-heure.

It went on for a half hour — Chad Nelson (@CMNelsonPhoto) 19 juillet 2018

