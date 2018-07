De rares images d'un homme survivant seul en Amazonie

L'homme est connu sous le nom de «l’homme indigène dans le trou». Il serait dans la cinquantaine et en excellente santé. Il serait le seul survivant d’un groupe de six personnes tuées en 1995. Dans les années 70 et 80, les individus qui se sont appropriés les terres ont tué et exproprié la population indigène de cette région.