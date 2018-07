8 activités inusitées qui divertiront petits et grands

À l'aube des vacances en famille, alors que la moitié du congé scolaire est déjà passée, vous ne savez plus comment divertir les enfants? Après une journée à la plage, une visite au zoo et un après-midi dans les jeux d'eau, vous manquez d'idées? Et vos jeunes ou ados semblent déjà blasés par les traditionnelles sorties en famille. Voici 8 activités qui pourront les divertir et les impressionner!

Dormir à l'hôtel... tout près

Vous manquez de temps ou de budget pour voyager cet été ? Que ce soit par souci économique ou pour réduire son empreinte écologique, de plus en plus de familles passent leurs vacances à la maison ou tout près. Appelée le « staycation », cette tendance invite aussi à visiter les commerces voisins (et ainsi encourager l'économie locale) et à s'offrir une nuitée dans un hôtel à proximité.

Nous avons visité : Tout nouveau, tout beau, l'hôtel Alt+, le petit dernier du groupe Germain, trône sur le quartier DIX30 avec son design contemporain et son style loft. Qualifié de pied-à-terre hôtelier, avec des chambres aérées, lumineuses et confortables, il permet de s'y installer comme à la maison : avec un espace bureau et même une cuisinette pour manger sur place.

Découvrir l'effet papillon

BFly

Connaissez-vous l'effet papillon ? Ce principe voulant que chaque petit geste ait une grande portée s'applique chez Bfly. Plus qu'une simple volière de papillons, l'univers de cette entreprise québécoise installée à Brossard, invite petits et grands à vivre une expérience interactive dans un décor féérique. Lors de votre visite, ne manquez pas de vous émerveiller devant la pouponnière qui fait naître jusqu'à 500 papillons par semaine. Qui sait, peut-être assisterez-vous à l'éclosion d'un cocon!

Nous avons expérimenté : Intitulée « Un monde de lumière », la nouvelle expérience offerte en soirée propose aux visiteurs de partir en mission multimédia et interactive dans la volière afin de retrouver les papillons capturés par le méchant collectionneur. Nos enfants (âgés de 4 et 8 ans) ont pris leur rôle au sérieux et ont rapidement accompli leur mission avec succès. Mention pour le décor enchanteur de la volière qui nous a éblouis.

Faire du surf... intérieur!

Surfer au Québec? Bien sûr! Il fait toujours beau et chaud chez Oasis Surf, qui accueille autant les novices que les experts surfeurs sur ses vagues intérieures adaptées au niveau de chacun. Activité familiale et estivale par excellence, le surf peut être pratiqué dès l'âge de 4 ans.

Après le surf, attablez-vous au restaurant pour y déguster des tacos de poisson ou un burger, tout en regardant les surfeurs s'amuser. L'ambiance est des plus exotiques! Psitt! Les enfants mangent gratuitement les dimanches (et bénéficient d'un rabais de 25 % sur le surf).

Nous avons expérimenté : C'est par un bel avant-midi d'été que nous avons pris notre courage à deux mains et notre planche de surf pour affronter la vague d'Oasis. Surprise! À notre plus grand étonnement (et fierté!), toute la famille a réussi à surfer, même la plus jeune de 4 ans. Mention à notre instructeur ultra patient qui a contribué à notre réussite.

Visiter une forêt féérique

Woodooliparc

Plongez dans l'univers magique et flamboyant du Woodooliparc et de son parc d'attraction Frima, situé à Scott, en Beauce. Dans un décor surréel, cette forêt fantastique, habitée par les lutins et les personnages fantaisistes, rayonne pendant tout l'été, avec ses animations et activités. Vos minis seront enchantés par les contes, par les spectacles de magie, par la chasse aux lutins, sans oublier le labyrinthe, la grande glissade et la bataille de fusils à eau. De quoi les tenir occupés toute la journée!

Survoler un canyon

Pas besoin de se rendre en Arizona pour survoler un canyon! Sur la Côte-de-Beaupré, près de Québec, le spectaculaire Canyon Sainte-Anne invite à saisir la puissance de sa chute et à découvrir l'impressionnant canyon qui a été creusé durant l'ère glaciaire. Depuis l'an dernier, une nouvelle activité s'ajoute à l'offre : l'Air Canyon. Assoyez-vous confortablement sur les sièges de la tyrolienne et contemplez le panorama à couper le souffle, et ce, à 90 mètres au-dessus du gouffre. Le plus : contrairement à une tyrolienne traditionnelle, le Air Canyon peut accueillir tous les passagers, peu importe leur âge ou leur forme physique.

Soaring Eagle

Psitt! Le Canyon Sainte-Anne est aussi l'une des activités coup de cœur de l'Office du tourisme de Québec pour l'été 2018.

Expérimenter la via ferrata

Steve Deschênes pour la Sépaq

Avez-vous déjà expérimenté la via ferrata ? Gagnant en popularité, cette pratique est à mi-chemin entre la randonnée pédestre et l'escalade avec des degrés de difficulté qui varient en fonction du parcours. Les enfants (à partir de 8 ans) comme les plus grands peuvent l'expérimenter et vivre différentes sensations fortes. Enfilez un baudrier, portez votre casque et prenez votre courage à deux mains : vous serez attaché à un filin en acier et longerez la paroi rocheuse.

Où aller ? On compte près d'une dizaine de sites au Québec. Parmi ceux-ci, la via ferrata du Diable, dans le parc national du Mont-Tremblant, est particulièrement prisée. Elle se divise en quatre parcours de niveaux différents qui offrent tous un panorama incomparable sur la beauté de la région. À noter que des excursions familiales sont disponibles.

Steve Deschênes pour la Sépaq

À Québec, admirez la majestueuse Chute Montmorency d'un nouveau point de vue, grâce aux quatre trajets de via ferrata, qui se terminent par une descente en tyrolienne double au-dessus de la chute. Adrénaline garantie !

Pagayer sur une planche

S'il y a un sport qui connaît un essor fulgurant, c'est bien la planche à pagaie (stand-up paddleboard). Ces planches sont littéralement sur tous les plans d'eau, que ce soit pour descendre une rivière, pour affronter le courant du fleuve ou pour faire une séance de yoga. Mais saviez-vous que la planche à pagaie est parfaite pour les enfants ? Dès l'âge de 3 ans, ceux-ci peuvent prendre place sur la planche de leur parent et se laisser bercer par les mouvements sur l'eau. Et lorsqu'ils sont un peu plus âgés (entre 7 et 9 ans), ils peuvent à leur tour pagayer et diriger leur propre planche.

Nous avons expérimenté : Plusieurs écoles et sites de location accueillent les familles. Dans la région de Québec, l'entreprise Canots Légaré loue des planches rigides ou gonflables de la marque québécoise Do Sport pour une balade sur la rivière Saint-Charles. Vous débutez ? Une formation d'une heure vous sera offerte. Longeant la ville du nord au sud, la rivière est un lieu agréable et facile d'accès.

Faire du trapèze volant

Quoi faire par une belle journée à la Baie de Beauport, à Québec ? Oubliez la baignade, les sports nautiques et la séance de bronzage : pour ceux et celles qui recherchent un nouveau défi (à partir de 8 ans), le trapèze volant est pour vous. Les instructeurs de l'École de cirque de Québec vous initieront à ce sport acrobatique qui gagne en popularité. Une nouveauté cette année : l'activité est offerte gratuitement de 11h à 12h30 les samedis.

Nous avons expérimenté : Avec un joyeux groupe de « crinqués », nous avons joué les acrobates durant une session en soirée. Et nous avons adoré! N'empêche, l'activité demande une certaine force musculaire pour effectuer les acrobaties qui sont toutefois bien expliquées par les instructeurs. Si vous avez peur des hauteurs, abstenez-vous!

VOIR AUSSI :