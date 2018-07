Vanessa Pilon en deuil de son chien

🌹💔. J'ai lu quelque part que l'accouchement d'un premier enfant est un rite de passage, un deuil, en quelque sorte, où la femme laisse une partie d'elle derrière, afin de devenir mère. Nous attendons toujours l'arrivée de notre fille avec fébrilité et joie, mais entre temps, nous avons dû dire adieu à une autre membre de notre famille, Sarah chien. Dimanche soir, alors que nous étions tous les quatre lovés dans le hamac derrière la maison, Sarah a été prise d'une violente crise de convulsions, probablement causée par une tumeur au cerveau. Son état s'est détérioré très vite par la suite. Alex et moi l'avons accompagnée vers son dernier souffle hier matin. Elle est partie doucement, entre nos mots d'amour et nos caresses. Étrange comme vie et mort, peine et joie, se côtoient parfois. Comme si un chapitre devait se clore dans nos vies avant que le nouveau puisse s'entamer. C'est à la fois le pire timing et le meilleur que j'aurais pu imaginer pour se dire adieu. Sarah aura été ma meilleure amie pendant 6 ans, m'accompagnant dans l'intimité comme sur les plateaux de télé, dans la vie comme sur les réseaux sociaux. Une présence lumineuse, incarnée dans une petite créature sympathique (et bruyante). Elle m'a appris à aimer sans retenue. J'hésitais à en parler ici puisque je sais que pour plusieurs, la perte d'un animal de compagnie parait bien anodine comparée à la perte d'un autre humain, mais je sais aussi qu'elle a réussi à toucher le coeur de plusieurs d'entre vous au fil des ans. À tous ceux qui ont croisé sa route, je suis certaine qu'elle vous remercie pour vos caresses de là-haut, avec la plus tendre des lichettes dans la face. 💛🙏🏼🕊 #sarahchien

