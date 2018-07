L'extrait semble tout droit sorti d'un épisode de la série Stranger Things. Lumière sombre et angoissante dans une pièce sans fenêtre aux équipements de radio vintage... mais non. C'est bien les premières images de Godzilla: King of Monsters dévoilées ce mercredi 18 juillet, le deuxième volet du blockbuster de Warner Bros. Après les demogorgons, Millie Bobby Brown va devoir cette fois affronter les monstres géants de l'univers Godzilla.

Le teaser nous offre un bref aperçu du personnage qu'elle interprète, celui de Madison Russell, qui tente de contacter Monarch, l'agence en charge de faire face à l'arrivée d'une vague de monstres titanesques comme Godzilla, Mothra, Rodan et le terrible roi Ghidorah à trois têtes. Mais au bout du fil, la jeune fille n'entend que des cris effroyables et un homme qui hurle à l'aide.

L'extrait est un petit avant-goût en attendant la bande-annonce officielle qui sera diffusée ce samedi 21 juillet au Comic Con de San Diego. Dans celle-ci, on devrait découvrir Vera Farmiga (The Conjuring) et Kyle Chandler (The Wolf of Wall Street) qui partagent l'affiche avec la star de Stranger Things.

Réalisé par Michael Dougherty, Godzilla: King of the Monsters sortira le 31 mai 2019.