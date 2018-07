Amateurs de griots et de pikliz, ne cherchez plus ce que vous faites les 28 et 29 juillet prochain. Une première foire culinaire entièrement consacrée à la cuisine haïtienne est prévue au parc Lafontaine dans le cadre d'Haïti en Folie.

De 11h à 23h, les gourmands sont invités à se délecter de spécialités de la Perle des Antilles, telles que le griot (porc frit assaisonné), le tassot (viande de chèvre frite épicée), le fritay (mélange de viandes et légumes frits), le poulet créole frit ou en sauce), les accras et le pikliz, ce mélange de choux, oignons et carottes vinaigré et super épicé. Le tout concocté par une variété de traiteurs et de restaurateurs haïtiens de la métropole.

Aussi au programme: ateliers culinaires, boissons et cocktails exotiques, livres de recettes haïtiennes et caribéennes, produits locaux, artisanat, ainsi qu'une ambiance musicale rythmée. De quoi repartir le ventre plein et le sourire aux lèvres.

Voyez la programmation complète du festival Haïti en Folie ici.

28-29 juillet, de 11h à 23h

Parc Lafontaine

VOIR AUSSI :