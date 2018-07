Des militants de Greenpeace escaladent le Stade olympique

Des militants de Greenpeace Canada ont entrepris peu après l'aube jeudi l'escalade du mât du stade olympique de Montréal afin d'y fixer une banderole devant dénoncer l'implication du gouvernement du Canada dans l'élargissement de l'oléoduc Trans Mountain, dans l'ouest du Canada.

Au moins trois militants munis de câbles et de harnais ont été vus sur la structure, qui porte le nom de Tour de Montréal. Elle est haute de 165 mètres; avec son angle d'inclinaison de 45 degrés, elle est la plus haute tour inclinée au monde.

À environ 60 mètres du sol, les militants s'apprêtaient peu avant 8h40 à dérouler leur banderole. Selon une militante, il est écrit: "ne salissez pas notre argent, stop pipeline", et la traduction en anglais.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a érigé un périmètre de sécurité autour de la base de la Tour de Montréal. Les employés qui y travaillent de même que les touristes n'y ont pas accès.

L'agente Caroline Chèvrefils, du SPVM, a déclaré que les militants qui ont escaladé la tour seront mis en état d'arrestation pour méfait public dès qu'ils seront de retour au sol.

At least three Greenpeace activists climbed part of the Big O and are working to unveil a 10 by 25 meter banner demanding Prime Minister Justin Trudeau stop investing in oil pipelines. #CJAD pic.twitter.com/kmy5D4Zm83