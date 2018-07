Xavier Dolan parle avec émotion de son nouveau rôle au cinéma

Xavier Dolan a partagé l'affiche du nouveau film américain Boy Erased sur Instagram, dans lequel il partage l'écran avec Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe et Joel Edgerton. Il a profité du dévoilement de l'affiche et de la bande-annonce du drame pour partager un message empli d'émotion sur son expérience de tournage et son propre vécu.

Réalisé par Joel Edgerton, Boy Erased raconte l'histoire d'un fils de pasteur forcé de prendre part à un camp de réforme religieux pour «traiter et guérir son homosexualité».

Xavier Dolan incarne un jeune homme forcé de prendre part au même camp que le personnage principal.

«Si fier d'avoir fait partie de cette aventure, confie-t-il. Pour moi, ça été une opportunité incroyable de me faire de nouveaux amis et d'en apprendre davantage sur le métier d'acteur. Mais plus que tout, cela m'a permis d'apprendre à surmonter la culpabilité et le dégoût que j'ai pu ressentir envers moi-même.»

«Je me suis restreint de faire, de dire et de filmer certaines choses en me demandant ce que les gens allaient en penser et en dire. Boy Erased a ouvert mon coeur et mon esprit à cet égard.»

En mars dernier, Xavier Dolan avait partagé un message similaire pour louanger le film Love, Simon. «Si un tel film avait existé quand j'avais 15 ans, je n'aurais peut-être pas menti à mon père au sujet de cette affiche d'Ashton Kutcher», avait-il alors déclaré.

«L'une des productrices m'a dit qu'elle voulait débuter une conversation en faisant ce film. J'espère vraiment que cela va se produire», conclut-il.

La carrière américaine de Xavier Dolan semble vouloir décoller ces jours-ci, lui qui tiendra également un rôle dans le très attendu It: Chapter Two.

Boys Erased est attendu en salles le 2 novembre prochain.

