Une Gatinoise qui aurait enlevé ses trois enfants pourrait se trouver en Ontario

La Sûreté du Québec (SQ) croit qu'une femme recherchée à la suite de l'enlèvement de ses trois jeunes enfants à Gatineau, en avril, pourrait se trouver en Ontario, où elle fréquenterait des refuges pour femmes.

Yanna Mavraganis, âgée de 42 ans, est recherchée en vertu d'un mandat d'arrestation pour l'enlèvement de sa fille et de son garçon de huit ans, ainsi que de sa fillette de cinq ans.

Courtoisie Sûreté du Québec

La SQ indique que la femme pourrait se déplacer à bord d'un véhicule Toyota Matrix de couleur bleu foncé, immatriculé G32 JME.

Mme Mavraganis mesure environ 1,63 mètre et pèse 88 kilos; elle a les cheveux et les yeux bruns. Les trois enfants — Maximos, Maya et Marina — ont les cheveux châtains et les yeux bruns.

La SQ demande à toute personne qui apercevrait la dame de communiquer avec le service 9-1-1 ou, confidentiellement, avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.