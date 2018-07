Trump insiste sur le «succès» de son sommet avec Poutine

Malgré le déluge de critiques sur ses déclarations à Helsinki comme sur ses dénégations alambiquées le lendemain depuis Washington, Donald Trump a de nouveau insisté mercredi sur le "succès" de son sommet avec Vladimir Poutine.

Le président américain réunit en fin de matinée les principaux membres de son gouvernement à la Maison-Blanche, une nouvelle occasion pour lui de s'exprimer sur sa surprenante conférence de presse avec son homologue russe, qui lui a valu de très vifs reproches au sein de son propre camp politique.

"Tellement de personnes haut placées dans le renseignement ont adoré ma prestation en conférence de presse à Helsinki", a-t-il tweeté mercredi matin, renforçant le sentiment que son volte-face partiel de la veille lui avait été imposé par ses conseillers.

"Nous nous sommes très bien entendus, ce qui a vraiment dérangé beaucoup de personnes remplies de haine qui voulaient voir un match de boxe", a-t-il ajouté, promettant des "grands résultats à venir".

Face au tollé, le locataire de la Maison Blanche a tenté mardi, de retour d'une tournée européenne difficile, de limiter les dégâts, assurant - sans vraiment convaincre - que sa langue avait fourché lorsqu'il avait semblé prendre le parti de l'homme fort du Kremlin.

Paradoxe pour un président américain: il a été contraint de dire explicitement qu'il acceptait les conclusions... des services de renseignement américain selon lesquels la Russie a interféré dans l'élection de 2016.

"Certains DETESTENT le fait que je me sois bien entendu avec le président Poutine de Russie", a-t-il encore tweeté mecredi. "Ils préféreraient aller en guerre que de voir ça".

Some people HATE the fact that I got along well with President Putin of Russia. They would rather go to war than see this. It's called Trump Derangement Syndrome!