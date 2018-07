Trudeau présente un cabinet avec de nouveaux visages

Justin Trudeau a remanié son conseil des ministres mercredi matin; un exercice qui expose les inquiétudes du gouvernement fédéral face à un voisin de plus en plus difficile et des provinces où il a perdu des alliés.

Le premier ministre a également rétrogradé Mélanie Joly et donné du galon à trois députés ontariens.

Mme Joly, qui ne se sera pas tout à fait relevée de l'épisode Netflix, est remplacée par un autre Montréalais au ministère du Patrimoine: Pablo Rodriguez. L'élu d'Honoré-Mercier occupait, jusque-là, les fonctions de whip du gouvernement. Mme Joly ne gérera plus que tourisme, langues officielles et francophonie.

"Le tourisme est un moteur économique essentiel", a dit M. Trudeau dans la conférence de presse qui a suivi la cérémonie à Rideau Hall. "La capacité de Mélanie de connecter avec les gens, d'aller vendre le Canada à l'international (...), c'est un portfolio très important pour moi", a-t-il assuré.

M. Rodriguez, à sa sortie de Rideau Hall, a dit ne pas avoir l'impression de s'être fait refiler "une patate chaude" et a professé son amour des patates, en rigolant, après avoir vanté l'importance des dossiers qu'il se voit confier.

La Presse canadienne/Justin Tang Francois-Philippe Champagne, Pablo Rodriguez, Bill Blair, Filomena Tassi, Jonathan Wilkinson et Mary Ng.

Signe que les rapports avec les provinces sont dorénavant plus compliqués _ le nouveau premier ministre ontarien Doug Ford est déjà en conflit ouvert avec Ottawa _, M. Trudeau a créé un nouveau portefeuille qu'il confie à Dominic LeBlanc: Affaires intergouvernementales et Commerce intérieur.

À son arrivée au pouvoir en 2015, M. Trudeau avait choisi de se garder la responsabilité des affaires intergouvernementales.

"Je voulais avoir quelqu'un qui puisse se dédier aux relations avec les provinces", a dit M. Trudeau de son ministre LeBlanc. "La donne est en train de changer à travers le pays avec différentes élections provinciales", a-t-il ensuite admis.

"Je suis une personne comme point de départ qui veut collaborer, qui veut être doux, qui veut être gentil, a annoncé M. LeBlanc à son point de presse. Mais nous avons cependant un agenda. Nous avons fait des engagements envers les Canadiens lors de l'élection il y a trois ans. Et nous avons l'intention de garder nos engagements."

Un des points de discorde entre le nouveau gouvernement ontarien et Ottawa est l'imposition d'un prix sur le carbone pour lutter contre les changements climatiques.

Le défi ontarien

Le premier ministre crée aussi deux nouveaux ministères où il nomme des élus ontariens et confie à une troisième Ontarienne un ministère dont se chargeait jusqu'à maintenant sa leader parlementaire Bardish Chagger. Bill Blair devient ainsi ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé. Filomena Tassi devient ministre des Aînés. Mary Ng récupère le ministère de la Petite Entreprise dont s'occupait Mme Chagger.

C'est donc M. Blair qui se chargera de la gestion des entrées irrégulières de migrants en provenance des États-Unis.

"J'ai pleinement confiance que nous pourrons bien travailler ensemble (avec le Québec)", a dit l'élu unilingue anglophone.

Québec a été critique de la gestion de ce qu'on a appelé la crise des migrants. Mais depuis l'élection de Doug Ford, c'est l'Ontario qui parle le plus fort dans ce dossier, dénonçant le fait que de nombreuses personnes qui traversent au Chemin Roxham vont ensuite s'établir en Ontario.

Le défi américain

La détérioration des relations commerciales avec le voisin américain pousse le premier ministre à rebaptiser un ministère qui devient celui de la diversification du commerce international, et il y nomme Jim Carr, ancien ministre des Ressources naturelles.

"Les Canadiens comprennent très bien (...) notre dépendance sur les États-Unis ces jours-ci en matière de commerce, ce serait une bonne idée de se diversifier un petit peu plus", a expliqué M. Trudeau.

"Il y a beaucoup à accomplir", a dit le ministre Carr après la cérémonie d'assermentation. Citant les marchés asiatique, européen et sud-américain, M. Carr a parlé d'un "potentiel virtuellement mondial".

François-Philippe Champagne, qui détenait le portefeuille du commerce international, devient ministre de l'Infrastructure et des Collectivités.

Enfin, le premier ministre a ajouté aux responsabilités de la ministre Carla Qualtrough, qui gère déjà les Services publics et Approvisionnement _ et la catastrophe Phénix, système de paie des fonctionnaires _, le dossier de l'accessibilité. Et c'est un député de Colombie-Britannique, Jonathan Wilkinson, qui devient ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.