L'éditeur Marvel va publier les aventures inédites de la soeur du super-héros Black Panther, rendue célèbre par le film consacré à son frère, le premier du genre avec une distribution presque exclusivement noire.

Shuri, la soeur, est le petit génie de la famille, capable d'inventer de nombreux objets et équipements à fort contenu technologique, dont beaucoup équipent son frère, T'Challa, lorsqu'il porte le costume de Black Panther.

Son personnage, à la personnalité vive et pleine d'humour, campé dans le film par l'actrice guyanienne Letitia Wright, a séduit le public, au point que Marvel a décidé de lui offrir sa propre bande-dessinée.

Le premier album de "Shuri - The Black Panther's sister" sera publié en octobre, a indiqué à l'AFP un porte-parole de Marvel, confirmant une information du site Bustle.

Announcement: I'm writing Shuri.



"Black Panther's Sister Shuri Is Getting Her Own Comic Book Series & It's Happening So, So Soon"