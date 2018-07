Yasser Al Asmi est toujours souriant. Pas parce que sa vie est parfaite ou parce que la douleur de son passé s'est effacée, mais parce qu'il est en vie. Et en sécurité.

Avant de fuir la guerre en Syrie avec sa famille, il avait l'habitude de voir des coups de feu sur sa véranda. Deux ans plus tard, il était un invité d'honneur de la ministre du Patrimoine à l'occasion de la fête du Canada.

#CanadienRemarquable : Yasser Al Asmiest est arrivé au Canada il y a deux ans avec sa famille. En deux ans, il a appris l'anglais et le français et vient de recevoir la bourse Roméo Leblanc pour l'Université de Moncton. #FeteduCanada #polcan pic.twitter.com/R71uM6MHaW — Mélanie Joly (@melaniejoly) 1 juillet 2018

Le finissant de l'école Moncton High School a récemment reçu la prestigieuse bourse d'excellence Roméo-LeBlanc pour aller étudier en français dans un programme préparatoire en médecine à l'Université de Moncton. La bourse est décernée à l'élève en provenance des écoles anglophones de l'Atlantique qui a obtenu la moyenne générale la plus élevée.

Selon lui, c'est grâce à sa communauté d'accueil au Nouveau-Brunswick qu'il a trouvé la confiance pour se dépasser.

«Tout le monde à Moncton est votre ami», a raconté Yasser Al Asmi au HuffPost Canada. «C'est grâce à eux que j'ai pu me remettre de ce que j'ai vu à la maison.»

En Syrie, Yasser rentrait tout droit à la maison après l'école et ne sortait pas. «Nous vivions constamment dans la peur. Tous les jours.»

Yasser Al Asmi Yasser Al Asmi s'est vu décerner la bourse d'excellence Romeo-LeBlanc par la mairesse de Moncton, Dawn Arnold.

Un soir de février 2016, Yasser, ses parents et ses trois frères et soeurs cadets sont arrivés à Montréal. Deux jours plus tard, la famille déménageait à Moncton grâce au Programme d'aide à la réinstallation du gouvernement libéral. Créé en 2015 pour intégrer plus de 40 000 réfugiés syriens au Canada, le programme fait présentement l'objet de critiques de la part du ministre de l'Immigration de la Saskatchewan et du vérificateur général du Canada.

Yasser Al Asmi s'est lancé tête baissée dans ses études au Canada. Après un mois à l'école, on l'a fait sauter d'un cours de science de secondaire 4 à un cours de chimie de secondaire 5. En prime, il a appris le français par lui-même à temps perdu, en regardant les vidéos de youtubeurs français comme Cyprien et en utilisant l'application Duolingo. Il rêve de devenir polyglotte.

«Je refusais d'accepter une situation où les gens autour de moi parleraient la langue nationale sans que je puisse les comprendre», dit le jeune homme de 18 ans. «Je sentais qu'il fallait que j'apprenne le français. Je devais le faire, en tant que nouveau Canadien.»

Pour lui, apprendre les langues officielles ne devrait même pas être une question politique: «C'est du capital culturel», croit-il.

Ginette Petitpas Taylor, la ministre canadienne de la Santé, semble être d'accord avec lui. En juin, lorsque la bourse de Yasser a été annoncée, elle avait partagé son enthousiasme pour l'accomplissement du jeune homme sur Twitter.

Aujourd'hui c'est la #Journéemulti, et j'aimerais partager le récit de Yasser Al Asmi, un nouvel arrivant. Il vient de recevoir la bourse Roméo-Leblanc après avoir obtenu la plus haute moyenne globale parmi les anglophones du Canada Atlantique! Bravo! https://t.co/kLCJBYIiNc — Ginette Petitpas Taylor (@GPTaylorMRD) 27 juin 2018

Yasser dit se sentir chez lui au Canada, beaucoup plus qu'en Jordanie, où sa famille s'était initialement réfugiée après avoir fui la violence en Syrie.

«L'hiver canadien n'est pas du tout ce qu'on s'imaginait», note-t-il. Il a vite appris que s'il y a une chose qui est plus canadienne que la neige, c'est de se plaindre de la neige. Après l'école, ses voisins l'aidaient à pelleter son entrée pour qu'il ait assez de temps pour terminer ses devoirs.

Yasser Al Asmi Yasser Al Asmi à la plage à Shediac, au Nouveau-Brunswick.

«Nos voisins font vraiment partie de notre famille», dit-il. Ils lui ont fait découvrir le homard en lui en apportant fréquemment en échange de falafels.

Pendant leur premier été à Moncton, la famille Al Asmi a passé plusieurs après-midi sur la plage à Shediac, surnommée la «Capitale mondiale du homard». Un titre que le village prend très au sérieux: il a récemment regagné le record mondial de la plus longue guédille au homard.

Le futur médecin a très hâte de commencer l'université. S'il a toujours rêvé de devenir cardiologue, il veut aussi se donner du temps pour en apprendre davantage sur une foule de sujets, de l'histoire aux religions.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.

