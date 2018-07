Que mettent ces 10 célébrités dans leurs salades

Par temps de chaleur, on veut de la fraîcheur. Et saison des maillots oblige, on veut prendre soin de soi un peu. On se tourne vers les salades. À court d'inspiration? Allez piger des idées dans les bols de verdure de ces dix grandes stars.

Khloé Kardashian Taylor Hill via Getty Images Ingrédients : Poitrine de poulet, laitue, oignon vert, carotte, coriandre, avocat, arachides et nouilles chow mein séchées optionnelles. Vinaigrette : huile de sésame, sauce soya, vinaigre de riz, miel, graines de séasame, gingembre frais Les Kardashian sont connues pour manger des salades sans arrêt. Dans leur téléréalité, elles mangent sans cesse des bols. Le préféré de Khloé, la salade chinoise de poulet. Source : Sarah What

Chrissy Teigen Danny Moloshok / Reuters Ingrédients : Laitue Boston, pommes tranchées, oignon rouge, noix de Grenoble et fromage bleu. Vinaigrette : huile d'olive, vinaigre de vin rouge et assaisonnement. La femme de John Legend dit dans son livre de cuisine Cravings que cette salade peut accompagner n'importe quel plat.

Selena Gomez Frazer Harrison via Getty Images Ingrédients : Dinde, avocat, fèves sur un lit de verdure. Vinaigrette : vinaigre de vin rouge, huile d'olive, moutarde de Dijon et jus de citron Il s'agit de la salade post-entraînement de la chanteuse! Source : Cosmopolitan

Jennifer Aniston JB Lacroix via Getty Images Ingrédients : boulghour, concombre, persil, menthe, oignon rouge, pois chiches, fromage féta et pistaches. L'actrice remplace la verdure par le boulghour pour avoir une salade plus soutenante. Source : US Magazine

Gisele Bündchen Kevin Mazur/MG18 via Getty Images Ingrédients : Kale, tomates cerises, betteraves, brocoli, patates douces, quinoa, avocat et cresson Vinaigrette : aucune Connue pour son régime strict, le mannequin ne met pas de vinaigrette sur sa salade favorite. Source : Country Living

Beyoncé Kevin Winter via Getty Images Ingrédients : Kale, concombre, carottes, feuille nori, échalotte, coriandre, basilique et amandes rôties. Vinaigrette : tahini, citron, huile d'olive, ail et huile de sésame Quand la superstar a fait un défi de 22 jours de véganisme, elle commandait fréquemment la salade de kale I Am Pure (dont les ingrédients sont décrits ci-haut) du restaurant de Los Angeles, Café Gratitude. Source : People

Jessica Alba Danny Moloshok / Reuters Ingrédients : carottes râpées, avocat, tomates raisins Vinaigrette : jus de citron et huile d'olive Difficile de faire plus santé. L'actrice a dit sur son compte Instagram que c'était l'une de ses salades préférées. Source : Instagram

Julia Roberts Regis Duvignau / Reuters Ingrédients : pancetta, choux de Bruxelles, pistaches, fromage mansiago, oeuf poché. Vinaigrette : vinaigre de vin rouge (entre autres) Source : Elle US

Kate Hudson Venturelli via Getty Images Ingrédients : roquette, melon d'eau, fromage féta et échalottes. L'actrice dit être tombée en amour avec la recette d'Ina Garten. C'est l'une de ses favorites l'été. Source : Harpers Bazaar

Kim Kardashian Chesnot via Getty Images Ingrédients : poitrine de dinde, mozzarella, tomates, choux de Bruxelles et graines de tournesol Vinaigrette : la sauce originale du restaurant Health Nut. Elle a aussi déjà dit aimer la ranch. Kim a avoué aimer la même salade chinoise au poulet que sa soeur Khloé, mais a dit sur Twitter surtout commander la salade du chef chez Health Nut. Source : Twitter

