«Les Razmoket» feront leur grand retour à la télévision et au cinéma

Tous ceux qui ont été enfants dans les années 1990 se souviennent des Razmoket. La chaîne Nickelodeon et les studios Paramount ont confirmé au site Deadline, ce lundi 16 juillet, préparer le retour de la franchise sur les écrans pour l'année 2020. Au programme : 26 nouveaux épisodes et un film.

Les épisodes de la série ont été commandés par la chaîne Nickelodeon et sont déjà en cours de production. Le film, quant à lui, sera produit par Paramount Players et innovera par rapport aux précédents avec l'utilisation de prises de vue réelles et d'animation numérique.

Diffusé entre 1990 et 2006, le dessin animé était l'un des plus populaires auprès des enfants. Il avait eu droit à dix saisons, deux téléfilms et trois films. Pourquoi décider de reproduire les aventures de Casse-Bonbon, les Grumeaux, la Binocle et Angélica aujourd'hui?

Pour Brian Robbins, président de Paramount Players, c'était «le moment idéal pour les présenter à une toute nouvelle génération de jeunes fans». «Les enfants qui ont grandi avec les Razmoket pourront maintenant partager l'expérience avec leurs propres enfants», a-t-il expliqué au site Deadline.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

