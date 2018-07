Plusieurs étudiants ont terminé leur parcours scolaire au cours des derniers mois et c'est maintenant le temps pour eux de se dénicher un emploi.

Le site d'emploi Indeed a dressé une liste des 15 postes d'entrée les plus recherchés. Pour faire ce palmarès, Indeed a compilé les recherches des chercheurs d'emploi qui en sont à leurs premières expériences (1 à 5 ans).

D'après l'analyse du site d'emploi, les postes d'analyste financier, d'adjoint aux ressources humaines et de spécialiste des médias sociaux sont les plus convoités.

Les postes d'analyste financier ont obtenu 2928 clics par million de clics comptabilisés sur le site.

De plus, sur un million de postes offerts sur Indeed, 1175 sont des entreprises qui recherchent un analyste financier. C'est loin devant l'emploi qui est en deuxième position dans cette catégorie, soit technicien juridique. Il y a 614 annonces de technicien juridique, qui est le quatrième poste le plus convoité, par un million de postes offerts.

Les postes de comptable, coordonnateur des médias sociaux, adjoint en marketing, graphiste, ingénieur logiciel et adjoint à la commercialisation complètent le top-10 des emplois les plus recherchés par les chercheurs d'emploi de premier échelon.

Les données présentées couvrent la période de juin 2017 à juin 2018. Indeed précise dans son analyse qu'il considère les clics comme des indicateurs d'intérêt.