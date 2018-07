Douze nouvelles lunes découvertes autour de Jupiter, dont une plutôt étrange

Des scientifiques ont annoncé mardi la découverte de douze nouvelles lunes autour de Jupiter.

La planète géante compte maintenant 79 satellites naturels, contre 61 pour Saturne.

Les astronomes ont trouvé les nouvelles lunes en cherchant des objets aux confins du système solaire.

Parmi ces nouvelles lunes, neuf suivent une orbite rétrograde d'une durée de deux ans. C'est-à-dire qu'elles font partie du groupe faisant le tour de la planète à l'envers.

Deux autres lunes, plus proches de la planète et tournant dans le même sens que cette dernière, complètent leur tour en un an.

L'orbite d'une des lunes, appelée Valetudo, est toutefois erratique et étrange. Son orbite est d'une durée d'un an et demi, dans le même sens que la planète, mais passe à travers l'orbite des neuf lunes rétrogrades. Une trajectoire qui augmente évidemment les risques de collision.

Carnegie Institution for Science Des images prises en mai 2018 par le télescope Magellan au Chili. Les lignes montrent la lune au comportement «erratique».

Les chercheurs ont expliqué que la petite taille des lunes — les plus grosses ont un diamètre d'environ trois kilomètres — leur a permis de passer inaperçues jusqu'à maintenant.

La découverte a été confirmée par des télescopes au Chili, à Hawaï et dans l'Arizona.