God save the Queen. Une première image de la saison 3 de "The Crown" a été dévoilée ce lundi 16 juillet. On y voit la nouvelle interprète de la reine Élisabeth II, Olivia Colman, au petit déjeuner en train de boire une tasse de thé. Un seul mot accompagne ce cliché: "Patience."

Pour cette troisième saison de la série de Netflix, l'actrice britannique interprétera la reine lorsque celle-ci était âgée de 40 ans. Une lourde tâche puisque Claire Foy, l'actrice qui incarnait Élisabeth II dans les deux saisons précédentes, avait remporté trois récompenses de la "Meilleure actrice dans une comédie dramatique" pour ce rôle.

Olivia Colman, actrice reconnue au Royaume-Uni, avait déclaré être très fan d'elle, la qualifiant de "génie absolu" qu'elle voudrait "copier" dans son interprétation en "revoyant tous les épisodes.

Un casting totalement renouvelé

C'est en pleine polémique autour des salaires des deux acteurs principaux de la série que l'annonce du remplacement de Claire Foy avait été faite. La production de Netflix avait expliqué que l'ellipse temporelle du scénario demandait à ce que les personnages soient plus vieux.

Petit à petit, le nouveau casting de la saison 3 a été dévoilé. Et il est plutôt prestigieux: Helena Bonham Carter jouera le rôle de la princesse Margaret, Ben Daniels celui de son mari Antony Armstrong-Jones et Tobias Menzies sera le prince Philipp, mari de la reine. Un renouveau total pour l'avant-dernière saison de "The Crown" dont le tournage a débuté au début du mois de juillet.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

