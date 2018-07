Trop de produits dans vos cheveux?

Sérum, huile, shampooing, revitalisant, bruine, masque, pommade, shampooing sec... De nouveaux soins capillaires ne cessent d'apparaître sur les tablettes. Mais le secret d'une belle crinière réside-t-il vraiment dans la multiplication des traitements? La coiffeuse-styliste de stars, Bridget Brager, nous livre ses conseils d'entretien et les limites à respecter.

La base

Ceux qui pensent que le revitalisant ne sert à rien ou seulement à démêler les cheveux se mettent le doigt dans l'oeil. Il est important de choisir un shampooing ET un revitalisant hydratants pour donner de la force et du lustre à vos mèches. En plus d'agir comme barrière antistatique et thermique, il leur procure un apport nutritionnel important (et quasi essentiel, surtout en été).

(* Voir les produits qu'elle recommande en fin de texte)

Traitement sans rinçage

Pour compléter l'entretien quotidien de base, la coiffeuse de Kristen Stewart et Kate Bosworth conseille de faire un traitement sans rinçage adapté à votre type de cheveux. «Pour les cheveux épais, je vous conseille d'utiliser un revitalisant sans rinçage qui pourra resserrer vos boucles et ajouter un peu de poids, explique-t-elle. Si vous avez les cheveux fins ou entre les deux, une huile légère vous conviendra. Ces produits protégeront vos cheveux des appareils chauffants en créant une barrière.»

Un bon séchoir

La chose qu'il ne faut surtout pas négliger selon la pro, c'est le séchoir. Elle dit même qu'il ne faut pas hésiter à empoigner le «meilleur» disponible sur le marché, surtout si vous séchez vos cheveux chaque jour ou même quelques fois par semaine.

«Les séchoirs peuvent durer des années, je vous recommande donc de vous en procurer un qui n'est pas trop lourd, qui souffle de l'air ionique et qui possède des options de chaleur ainsi qu'une fonction pour l'air froid (pour assurer que la mise en plis dure plus longtemps)», recommande-t-elle.

N'oubliez pas d'appliquer un produit protecteur sur la chevelure avant le séchage ou le passage sous le fer. Réglez aussi la température de votre séchoir au plus bas possible.

Un masque hebdomadaire

Pour lutter contre toutes les agressions (soleil, eau, chlore, poussière) et la sécheresse capillaire, un masque - commercial ou fait maison - devrait être appliquer toutes les semaines et peu importe la saison, conseille la styliste associée à Herbal Essences. Ça répare le cheveu en lui donnant tous les nutriments nécessaires pour qu'il se regénère. Un sérum avant le dodo fait aussi l'affaire.

Savoir s'arrêter

Comme dans à peu près tout: la modération a bien meilleur goût. Si votre crinière a tendance à devenir grasse rapidement, que vos cheveux se cassent, qu'ils perdent du volume même si vous multipliez les produits, bref qu'ils en font qu'à leurs têtes, votre crinière est probablement saturée. Vous devriez lui accorder une pause. Espacez les shampooings, congé de masque et d'huile, rangez le shampooing sec, et épurez votre routine d'entretien. N'hésitez pas à aller demander les conseils d'un ou une professionnel(le) pour faire un diagnostic de votre tête et vous orienter vers les bonnes habitudes.

Les produits coiffants, des ennemis?

Selon la célèbre coiffeuse Bridget Brager, il n'y a pas vraiment de produits ennemis ou dangereux. Tout réside dans le choix du style que vous désirez et l'hydratation que vous fournissez à votre chevelure pour contrebalancer l'emploi de produits coiffants.

«Les vaporisateurs et bruines conçus pour se créer des "beach waves", ainsi que les volumiseurs, sont les produits les plus asséchant. Ils contiennent de l'alcool qui gonfle la fibre capillaire, c'est pourquoi nous les aimons... Par contre, si vous en utilisez quotidiennement sans appliquer un masque ou un produit hydratant par la suite, ils peuvent causer des dommages à vos cheveux.»

Ils endommageront aussi vos mèches si vous les superposez. Un cheveu ayant reçu plusieurs couches de laque, de la poudre stylisante (pour donner du volume), un shampooing sec en plus d'être exposé au soleil aura vraiment besoin d'un sauvetage.

«La vérité, c'est que nos cheveux sont comparables à du tissu. Ils sont délicats, mais durables à la fois, explique-t-elle. Je suggère toujours de créer le style que vous voulez en utilisant les produits qui vous aident à coiffer vos cheveux [NDLR: peu importe lequel], mais de terminer avec des produits qui les adouciront et les laisseront respirer [NDLR : une eau micéllaire en vaporisateur, par exemple]. C'est comme boire quelques cafés (ce qui peut vous déshydrater) et caler deux grands verres d'eau immédiatement après. C'est une question d'équilibre.»

Les 5 commandements de l'entretien capillaire estival, selon Bridget Brager

Laissez sécher vos cheveux à l'air, surtout si vous avez la chance d'être près de la mer

Le shampooing sec est votre meilleur ami pour un look d'été frais et léger

Aspergez vos cheveux régulièrement de votre vaporisateur d'eau thermale préféré

Protégez votre coiffe des éléments agressants (soleil, eau, poussière) avec un chapeau

Appliquez un masque capillaire une fois par semaine

* La styliste recommande d'utiliser le shampooing et revitalisant Herbal Essences Miel de Manuka et Bourbon, comme ils contiennent des «antioxydants et hydratent les cheveux sans les alourdir». Prix : environ 8$.

