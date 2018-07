Vous pourrez vous hydrater gratuitement à Osheaga

Le festival musique et arts Osheaga suit la tendance écoresponsable adoptée par plusieurs restaurants et entreprises au cours des derniers mois en mettant fin à l'utilisation des pailles en plastique sur le site du festival.

Une initiative qui s'applique également aux événements '77 Montréal, Heavy MTL, îleSoniq et YUL EAT.

«La protection de l'environnement est une priorité et fait partie de nos préoccupations constantes dans la planification d'Osheaga, comme dans tous les événements que nous produisons, a fait valoir Jacques Aubé, vice-président exécutif et chef de l'exploitation d'envenko, par voie de communiqué. Nous sommes fiers d'atteindre et même de surpasser nos objectifs en termes de gestion écoresponsable et nous continuerons nos efforts en ce sens.»

L'organisation du festival a aussi annoncé qu'un camion-citerne approvisionnera gratuitement les festivaliers en eau potable cette année, dans le but de réduire l'utilisation de bouteilles en plastique et d'encourager l'emploi de contenants réutilisables.

La 13e édition du festival musique et arts Osheaga aura lieu les 3, 4 et 5 août prochains, au parc Jean-Drapeau.

