Le dentifrice au charbon actif, risqué?

Le charbon activé est partout en ce moment, même dans le dentifrice.

Si vous écoutez les blogueurs et les influenceurs, ils vous diront que le charbon actif est une excellente alternative naturelle au peroxyde pour blanchir les dents. La poudre noire est censée absorber et enlever les taches causées par les aliments comme le vin rouge, le café et le thé.

Mais ça marche vraiment?

L'ingrédient tendance, qui est généralement fabriqué à partir d'os, de noix de coco, de tourbe, de coke de pétrole, de charbon, d'olives ou de sciure de bois, selon Healthline, est connu pour sa capacité à absorber la saleté et les impuretés. C'est un peu comme un aimant qui attire les toxines, c'est pourquoi il est utilisé dans les systèmes de filtration de l'eau et pour traiter les surdoses et les intoxications alimentaires. Fonctionne-t-il aussi pour vos dents?

Pas si vite! Nous avons interrogé des dentistes pour voir ce qu'ils en pensaient, et ils ne sont pas convaincus.

Que considérer avant d'essayer le dentifrice au charbon

«Le charbon actif peut avoir de nombreux avantages pour la santé en raison de sa capacité à éliminer les toxines nocives du corps», écrit le Dr Nicole Khalife, une dentiste basée à New York, au HuffPost américain par courriel. Mais elle a ajouté que les individus devraient considérer bien d'autres choses avant d'essayer le charbon pour blanchir leurs dents.

D'abord, si vous l'utilisez, vous devriez vous assurer que la poudre est extra fine pour qu'elle ne soit pas trop agressive pour vos dents, avise-t-elle. Deuxièmement, vous ne devriez certainement pas l'utiliser tous les jours. Elle recommande une fois par mois, si vous voulez absolument le faire, à cause de son abrasivité.

Enfin, et peut-être le plus important, elle conseille à tout le monde de parler à son dentiste avant d'utiliser des produits à base de charbon actif, car «chaque bouche est différente. Les instructions doivent donc être adaptées à chaque patient».

gpointstudio via Getty Images

Les effets négatifs potentiels

Le Dr Timothy Chase, dentiste cosmétique et partenaire chez SmilesNY, a expliqué au HuffPost que l'utilisation de charbon actif pour blanchir les dents peut potentiellement causer plus de mal que de bien. Même s'il comprend que les gens adorent essayer de nouvelles tendances, il dit toujours à ses patients «d'utiliser ce qui a été approuvé».

«Aucune étude n'a démontré que l'utilisation de produits à base de charbon pour les soins bucco-dentaires est bénéfique pour les dents», prévient-il.

Les deux docteurs, Chase et Khalife, conviennent que l'abrasivité du charbon actif peut avoir l'effet contraire de ce que les gens désirent.

«Si le charbon actif est utilisé trop souvent ou incorrectement, l'émail peut s'éroder, note Dr. Khalife et «une fois que vous avez enlevé l'émail, il ne revient pas», rajoute Dr. Chase. Les dents n'ont donc plus leur protection.

L'utilisation de quelque chose d'aussi abrasif que le charbon pour enlever les taches de surface peut rendre les dents plus blanches à court terme, mais elles peuvent finir par jaunir parce que vous amincissez l'émail protecteur et atteignez les couches intérieures de la dent qui ont tendance à être plus foncées.

Les effets potentiellement nocifs du charbon activé ne s'arrêtent pas à l'émail. Les docteurs Chase et Khalife ont expliqué qu'une perte d'émail peut entraîner une sensibilité accrue et une susceptibilité accrue à la carie dentaire.

champja via Getty Images

Aucun sceau professionnel

Si cela ne suffit pas à vous empêcher de vous frotter les dents avec du charbon actif, il est important de noter qu'aucune association dentaire reconnue au Québec ni l'Association dentaire américaine n'ont pas donné leur feu vert au dentifrice au charbon.

L'an dernier, un article du Journal de l'Association dentaire américaine concluait que «les données cliniques et de laboratoire étaient insuffisantes pour étayer les allégations d'innocuité et d'efficacité des dentifrices à base de charbon». Le texte stipulait entre autres que des études seraient nécessaires pour être certain que le charbon est sans danger pour la santé bucco-dentaire.

Autres solutions

Dr. Chase conseille aux patients qui recherchent des dents plus blanches «d'utiliser un dentifrice fluoré de base non blanchissant, comme Crest Cavity Protection, puis d'utiliser quelque chose d'aussi simple que des Whitestrips, s'ils ont un budget serré. Encore mieux, allez chez votre dentiste pour obtenir des gouttières spécialisées pour le blanchiment, ou un blanchiment professionnel.»

Le spécialiste affirme que les produits de blanchiment à base de peroxyde (comme les bandes blanchissantes et les produits fournis par les dentistes) «ont prouvé qu'ils fonctionnaient très bien, qu'ils étaient relativement peu coûteux et très sûrs. Il y a eu des études à long terme sur le peroxyde, et nous savons que c'est sécuritaire et nous savons que cela fonctionne.»

«La meilleure façon d'éliminer le jaunissement profond des dents est de les blanchir de façon professionnelle», explique de son côté Dr. Khalife, spécifiant qu'un blanchiment en cabinet prend habituellement entre une heure et une heure et demie et fournit des résultats immédiats. Le blanchiment maison, lui, est habituellement effectué sur une période d'une ou deux semaines.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été adapté de l'anglais.

