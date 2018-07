Un jeune Américain pourrait mettre deux ans à se remettre des brûlures graves qu'il a subies après être entré en contact avec une plante envahissante dangereuse qui est notamment présente au Québec. Alex Childress, un résident de l'État de la Virginie âgé de 17 ans, faisait de l'entretien paysager près de Fredericksburg quand il a coupé une mauvaise herbe assez haute, rapporte le Times-Dispatch de Richmond. Ce faisant, la plante a frôlé son visage et son bras, mais il ignorait qu'il s'agissait de la berce du Caucase, une herbe dangereuse aussi appelée Heracleum mantegazzianum ou «plante de l'enfer».

My report from yesterday on Alex's case: https://t.co/G3zJNtQNiw — Tim Dodson (@Tim_Dodson) July 13, 2018

La sève de la berce du Caucase contient des toxines. Ces dernières sont activées par la lumière et rendent la peau extrêmement sensible au soleil, causant des dommages aux cellules cutanées superficielles (lésions apparentées à des brûlures, douloureuses et parfois graves) en parfois moins de 15 minutes. Recevoir de la sève dans les yeux peut même entraîner la cécité permanente.

DEA / C. SAPPA via Getty Images Giant hogweed in France.

Lorsque M. Childress s'est rendu compte que sa peau lui faisait mal, il a immédiatement pensé qu'il venait d'attraper un coup de soleil. Vu la gravité des symptômes, ses parents n'ont pas cru à cette hypothèse et l'ont emmené à l'hôpital. «La couche supérieure de la peau sur le côté gauche de son visage était pratiquement partie. Ça semblait être une brûlure vraiment grave qui avait déjà pelé», a confié son père, Justin Childress, au Times-Dispatch. L'adolescent avait en fait développé des brûlures au deuxième et au troisième degré sur tout le visage et les bras à cause de la sève de la berce du Caucase. Il a dit aux gens que lorsqu'il est allé se doucher pour la première fois après l'incident, de «gros morceaux» de peau tombaient de son visage. La gravité des brûlures a obligé Childress à rester aux soins intensifs de l'hôpital pendant deux jours. Bien qu'il soit en rémission, la guérison pourrait s'avérer un long processus frustrant. «Je ne peux pas aller à l'extérieur au soleil pendant les deux à six prochains mois, a-t-il dit à People. Mon visage pourrait être sensible à la lumière pendant un an et peut-être jusqu'à deux ans.» Il craint maintenant d'être disqualifié pour une bourse d'études de l'Armée de terre qu'il a reçue à l'université Virginia Tech, où il prévoit poursuivre ses études l'automne prochain. Originaire de la région des montagnes du Caucase en Asie, la berce du Caucase s'est répandue en Europe à la fin du 19e siècle et finalement aux États-Unis puis au Québec par l'intermédiaire de personnes qui pensaient qu'elle faisait une jolie plante de jardin. Bien que ses fleurs blanches font parfois penser à l'inoffensive berce laineuse ou encore à la Daucus carota - également connue sous le nom de carotte sauvage - il existe des différences importantes, notamment la taille massive de la berce du Caucase, qui peut atteindre de 4 à 5 mètres.

ullstein bild via Getty Images A man in Germany holds the stalk of a giant hogweed plant, which can grow very large.

Si votre peau entre en contact avec la sève, voici ce que le gouvernement du Québec conseille: enlevez la sève le plus rapidement possible avec un papier absorbant, sans frotter. Il faut en effet éviter d'étendre la sève sur la peau;

rincez abondamment la surface de peau atteinte avec de l'eau et du savon et lavez-vous les mains;

enlevez vos vêtements et lavez-les pour éviter de contaminer d'autres parties de votre corps ou des objets;

évitez d'exposer les zones atteintes de votre peau à la lumière naturelle ou artificielle. Portez des gants, des pantalons et un chandail à manches longues pendant au moins 48 heures. Si vous avez des brûlures, protégez la région touchée pendant une semaine;

utilisez un écran solaire avec un facteur de protection solaire (FPS) d'au moins 30 pendant 6 mois. Si la sève de la berce du Caucase touche vos yeux: rincez-vous les yeux abondamment à l'eau claire pendant au moins 10 minutes;

portez des lunettes de soleil avec des verres foncés pour éviter d'exposer vos yeux à la lumière;

consultez un médecin le plus rapidement possible. Si vous avez des brûlures sur la peau : Les brûlures au 1er degré sont superficielles et ne nécessitent généralement pas de traitement particulier. Si vous avez de la douleur: prenez un bain dans l'eau fraîche;

faites des compresses et trempez-les dans l'eau. Appliquez les compresses sur vos brûlures pendant 20 minutes, de 4 à 6 fois par jour. Si vous avez des brûlures au 2e degré, qui s'accompagnent de cloques et d'ampoules, appelez Info-Santé 811 pour obtenir plus d'information sur le traitement des brûlures. Vous pouvez aussi consulter votre médecin, qui pourra vous prescrire le traitement approprié.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost américain a été adapté de l'anglais.