Trump classe la Russie parmi les «ennemis» des États-Unis

Le président américain Donald Trump a classé dimanche la Russie parmi les "ennemis" des Etats-Unis, à la veille de son sommet historique avec son homologue russe Vladimir Poutine à Helsinki, d'ores et déjà terni par l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine.

Avant d'attaquer sa tournée européenne, Donald Trump avait prédit que l'étape d'Helsinki, où il doit retrouver Vladimir Poutine, serait la "plus facile", mais les dernières déclarations du locataire de la Maison Blanche risquent de tempérer les espoirs de détente entre Washington et Moscou.

Dans une interview à la chaîne CBS samedi, diffusée dimanche, Donald Trump a estimé que la Russie, l'Union européenne et la Chine étaient, pour différentes raisons, des "ennemis".

"La Russie est un ennemi par certains aspects. La Chine est un ennemi économique, évidemment c'est un ennemi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça ne veut rien dire. Ca veut dire qu'ils sont compétitifs", a déclaré M. Trump.

Quittant un peu plus tard l'Ecosse pour la Finlande, il a tout de même assuré sur son compte Twitter "se réjouir de rencontrer le président demain", lundi. Avant d'ajouter: "Malheureusement, quels que soient les résultats que j'obtiendrai au sommet [...] on me fera des critiques à mon retour en disant que ce n'était pas assez".

Heading to Helsinki, Finland – looking forward to meeting with President Putin tomorrow. Unfortunately, no matter how well I do at the Summit, if I was given the great city of Moscow as retribution for all of the sins and evils committed by Russia...