Toutes les photos du gros party Osheaga à Aire Commune

Le beau temps était finalement de la partie samedi soir et plusieurs en ont profité pour sortir à la terrasse Aire Commune où avait lieu une première fête en vue du méga festival Osheaga.

L'accès l'événement de trois jours prévu au parc Jean Drapeau du 3 au 5 août n'étant pas donné, le Osheaga Block Party était l'occasion pour les mélomanes d'assister à des prestations musicales totalement gratuitement. Un petit répit pour le porte-feuille.

Soulection, Moonshine (Bonbon Kojak & Odile Myrtil), Rymz, Shash'U, Donzelle et NoKliché ont mis le feu à la place.

On y était pour capturer l'ambiance et, bien sûr, les plus beaux looks :