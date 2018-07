L'ancien gardien de la LNH Ray Emery serait décédé

L'ancien gardien de la Ligue nationale de hockey (LNH) Ray Emery aurait perdu la vie, dimanche.

L'homme serait mort noyé, selon Radio-Canada. Il aurait décidé d'aller se baigner en matinée avec des amis au port de Hamilton et n'aurait jamais refait surface.

Le journaliste Andrew Collins a écrit sur Twitter que «des premiers intervenants ont identifié une victime qui se noyait tôt dans le port de Hamilton en tant qu'ancien gardien de la LNH, Ray Emery».

Friends and first responders have identified victim in early morning drowning at the Hamilton Harbour as former @NHL goalie Ray Emery. Ray played the @ottawasenators, @NHLBlackhawks, @AnaheimDucks and the @NHLFlyers. He was swimming with several friends & never surfaced #HamOnt pic.twitter.com/QpD2tNwDzs