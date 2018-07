Meghan Markle et Kate Middleton entre belles-sœurs à Wimbledon

Kate Middleton et Meghan Markle ont fait leur première sortie en duo sans leur mari, les princes William et Harry, en finale de Wimbledon.

The Duchess of Cambridge, @Wimbledon Patron, and The Duchess of Sussex are at #Wimbledon for the Ladies' Singles final today. pic.twitter.com/83K2lKqmiL — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 14 juillet 2018

Avant de prendre place en tribunes, les duchesses de Cambridge et de Sussex ont pris le temps de rencontrer des ramasseurs de balles, ainsi que des participants au tournoi en fauteuil et du tournoi juniors, note Closer.

Their Royal Highnesses met ball boys and girls, wheelchair competitors and junior players prior to the start of play #Wimbledon pic.twitter.com/xhA15srJCQ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 14 juillet 2018

"Nous avons toujours eu une merveilleuse amitié", raconte Serena Williams à propos de sa compatriote devenue duchesse en avril dernier. "Depuis deux ans, elle vient à Wimbledon pour me soutenir... Maintenant elle me soutient dans un rôle différent mais notre amitié est intacte. Nous nous sommes toujours épaulées et avons traversé énormément de choses ensemble, j'ai hâte de la voir ».

Les deux jeunes femmes se sont rencontrées durant un événement caritatif organisé en Floride en 2014, rappelle Gala, qui cite aussi la comédienne.

"Entre nous, le courant est passé tout de suite. Nous nous prenions en photos et nous ne faisions que rigoler lors du tournoi de football auquel nous participions. Nos sujets de conversation ne tournent pas autour du tennis ni du cinéma. Nous parlons de choses de filles. Voilà comment a débuté notre amitié".

Les deux jeunes femmes sont apparues très complices dans les tribunes en attendant le match de Serena Williams face à l'Allemande Angelique Kerber, dix mois après son accouchement compliqué.

PA Wire/PA Images

PA Wire/PA Images

PA Wire/PA Images

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.