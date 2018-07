22h30. Nous avons rendez-vous au coin d'une rue sombre du 18e arrondissement avec un certain Paul Gambale. Policier mal léché tout de noir vêtu, il nous entraîne dans sa planque.

Ce soir, notre groupe de cinq amis s'apprête à vivre une expérience sans équivalent en France, ni ailleurs. Nous participons à "The Live Thriller" et allons mener une enquête policière grandeur nature en plein Paris.

Férus de jeux d'évasion et de théâtre, nous attendons beaucoup de cette nouvelle attraction qui a ouvert au public il y a deux mois à peine dans la capitale. Sur TripAdvisor, les notes sont si bonnes que la plateforme a cru à de la triche... De quoi renforcer un peu plus notre attente.

Et ce qui nous a occupé une grande partie de notre nuit a été amplement à la hauteur. L'homme au blouson noir a entraîné notre petit groupe dans une aventure tellement immersive qu'il a été difficile de revenir au monde réel et de trouver le sommeil par la suite. "Le seul risque c'est d'y croire", promet Borderlive, la société à l'origine de cette folle expérience. Un slogan très à propos.

Dans sa planque, le comédien jouant Gambale nous a convaincus que nous étions sur la piste d'un tueur en série surnommé Le Metteur en Scène. 9 personnes ont disparu. Aucun corps n'a été retrouvé. Seulement des mannequins de vitrines... On nous embarque avec rudesse dans une enquête qui obsède la police depuis des années. Et nous, on court.

Les "bleus" que nous sommes saisissent un talkie-walkie et quelques lampes de poche pour mener une filature au cœur de la ville (un grand moment). Nous allons de point en point, dans des décors qui n'ont rien de carton-pâte. Dans ces lieux inattendus on sursaute, on crie, on fouille, on s'agite, on cogite.

On découvre au fil des échanges avec les acteurs, et en se plongeant dans des vidéos très léchées, que nous sommes sur les traces d'un psychopathe et que tout est possible pour nous ce soir: mener un interrogatoire musclé, inspecter une scène de crime, analyser des prélèvements sanguins, mettre les pieds dans l'antre d'un tueur...

Au cours de cette expérience qui n'a rien à voir avec un jeu d'évasion (si ce n'est quelques portes à ouvrir), l'immersion révèle les caractères et les peurs de chacun. On se surprend à être paralysé par l'obscurité ou particulièrement stressé par une bande son d'orchestre digne d'un film d'horreur et de ses "jump scare". Les comédiens sont bons. Assez pour qu'on ne se risque pas à rire au nez de ce policier grossier qui nous protège autant qu'il nous malmène.

Les habitués des jeux de piste sont déstabilisés dans cette enquête inspirée de jeux vidéo comme "Resident Evil" ou plus récemment "Heavy Rain", et de films comme le cultissime "Seven". Avoir écumé les salles d'énigmes de la capitale n'est pas d'une grande aide pour garder son sang-froid et oser explorer l'équivalent d'une maison hantée. Cette expérience ne ressemble pas à ce qu'on connaît déjà et c'est justement ce qui fait tout son sel.

Après plus de deux heures d'adrénaline et de frissons (un passage nous a même fait sauter au plafond), il est dur d'abandonner ce jeu dont nous avons été les héros. Mais on retourne à nos vies de "civils" avec l'impression d'avoir vécu quelque chose d'unique et de très privé. Des comédiens ont tout donné pour notre petit groupe, jusqu'à une heure du matin... Pour 50 à 60 euros par personne, on se sentirait presque VIP. Et quand on apprend que les trois amis à l'origine de ce projet ont tout imaginé et réalisé eux-même, pendant trois ans, on ne peut qu'être soufflé et avoir envie de le faire vivre à d'autres, en attendant de nouvelles enquêtes pour nous.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

